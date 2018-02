„Sprachrohre für die AfD-Ideologie“: SPD-Politiker Ulrich Kelber attackiert Bild-Zeitung und Die Welt

Von

„Springers Angriff auf die liberale Demokratie“, titelte Ulrich Kelber am Freitag in einem „Infobrief auf seiner Webseite. Darin knöpft er sich die publizistische Arbeit der Springer-Zeitungen Bild und Welt vor und geißelt vor allem deren Politik-Berichterstattung. Kelber spricht von einem „Dauerkrieg von Bild und Welt gegen den Mitgliederbescheid der SPD“. Wichtige Themen und Auseinandersetzungen über beispielsweise Wohnungspolitik oder Bildung würden „durch regelrecht völkische Themenwahl“ verdrängt werden, so der SPD-Politiker.

Die Bild sei schon immer rassistisch, anti-liberal und populistisch gewesen, schreibt Kelber. Und weiter: „Man hat dem Blatt viel nachgesehen, weil es sich immer klar gegen Antisemitismus positioniert hatte. Aber jetzt sind – bei aller Kritik an führenden AfD-Politikern selbst in den beiden Blättern – die Springer-Publikationen Bild und Welt die Sprachrohre für die AfD-Ideologie geworden.“

In den sozialen Netzwerken werden diese schweren Vorwürfe kritisiert. So twittert beispielsweise der Welt-Chefredakteur Ulf Poschardt: „Wie im Eimer ist die SPD, wenn sie aus der ‚Welt‘ ein Sprachrohr der AfD machen will? Ich finde das ekelhaft und eigentlich klassischer AfD-Stil.“ Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Mardolt schreibt: „Das ist nicht pointiert, sondern Unsinn.“

Wie im Eimer ist die @spd wenn sie aus der @WELT ein Sprachrohr der AfD machen will. Wie finden Sie das @larsklingbeil @MiRo_SPD @HeikoMaas @kahrs? Ich finde das ekelhaft und eigentlich klassischer AfD Stil. https://t.co/prYYpIOfar — Ulf Poschardt (@ulfposh) 24. Februar 2018

Das ist nicht pointiert, sondern Unsinn. Kein Verlag ordnet eine Kampagne an, die eine Horde willfähriger Journalisten umsetzt. Das gibt es nur in der Fantasie von Extremisten, Verschwörungsfans, Leuten mit Verfolgungswahn und böswilligen Verleumdern. — Lorenz Maroldt (@LorenzMaroldt) 24. Februar 2018 Anzeige

Auch Politiker distanzieren sich von Kelbers Aussagen. Gegenüber der Bild-Zeitung erklärt ein Sprecher des Justizministers: „Die Pressefreiheit hat für uns als Ministerium eine überragende Bedeutung. Es ist in keinster Weise unsere Aufgabe, die Arbeit von einzelnen Redaktionen zu bewerten oder zu kritisieren. Dies lehnen wir grundsätzlich ab.“ CDU-Bundestagsabgeordneter Thomas Bareiß twittert außerdem, eine schnelle Entschuldigung sei fällig.

Was sich #SPD Staatssekretär #Kelber da erlaubt kennt man ja bisher nur von politischen Akteuren aus anderen Ländern (zum Beispiel von solchen, die wir diese Woche auch im Bundestag heftig kritisiert haben). Da ist eine schnelle Entschuldigung fällig! @bild @welt https://t.co/uSRfCSuFLb — Thomas Bareiß (@Thomas_Bareiss) 24. Februar 2018

Dieser Aufforderung kam Ulrich Kelber nach und fügte dem Beitrag auf der Webseite eine erklärende Einleitung hinzu, in der er sich entschuldigt – und zwar explizit für die beiden Ausdrücke „rassistisch und völkisch“. Diese seien „falsch gewählt“ und „unzutreffend“ und würden übers Ziel hinausschießen, so Kelber. Doch der SPD-Politiker betont in der Erklärung auch, dass er bei seiner ursprünglichen Einschätzung bleibe – und zwar, dass die „Themenwahl und -gewichtung von Bild und Welt am Ende der AfD nutzt und außerdem Politikverdrossenheit schürt“.