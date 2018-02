Scott Galloway erhebt schwere Vorwürfe gegen Facebook wegen Wahlmanipulations-Werbung: CNBC oder Condé Nast wären nicht mehr im Geschäft

Von

Scott Galloway schießt sich weiter auf die dominierenden Internet-Giganten ein. Seit Monaten regt der 53-jährige die Debatte an, dass Google, Amazon und Facebook längst zu Monopolisten geworden seien, die wegen ihrer Machtkonzentration aufgespalten werden müssten.

Vor allem Facebook hält Galloway für besonders gefährdet. „Die Sache ist ernst. Entweder passiert es durch die US-Regierung oder durch die EU-Kommission, aber es wird passieren“, war sich Galloway bereits im vergangenen Oktober sicher.

Am Wochenende legte der Marketing-Professor der New York University im Blog seines Marktforschungsunternehmens L2 nach. Galloway erklärte darin, dass führende Medienunternehmen im gleichen Fall mit schweren Strafen bis zur Aufgabe der Geschäftstätigkeit rechnen müssten.

If CNBC, ESPN, or Condé Nast had been weaponized by a foreign actor, and had taken money for ads actively inciting racial and political divisions, they would have been shut down, received massive fines, or seen major advertisers drop. #nomercynomalice https://t.co/8fMMzhsNYj pic.twitter.com/Y0Pezxh4F7

— Scott Galloway (@profgalloway) February 25, 2018