trending: die Essener Tafel, die stille Biathlon-Staffel, der geplatzte Kragen des Cem Özdemir, Michael Schulte für Lissabon und Donald Trumps Empathie-Spickzettel

„I hear you“: So lautete der fünfte Punkt auf einem Zettel, den Donald Trumps Mitarbeiter ihm offenbar als Vorbereitung für das Treffen mit Überlebenden und betroffenen Familien von Schul-Amokläufen geschrieben haben. Neben vier Fragen hat man ihn also offenbar schriftlich daran erinnert, Empathie zu zeigen.

Der Fauxpas mit dem Spicker überlagert dabei die eigentlichen Inhalte des Gesprächs. Schon die sorgen für viele Diskussionen, denn gegenüber den Betroffenen brachte der US-Präsident u.a. die Idee an, Lehrer mit Waffen auszustatten. „If a potential “sicko shooter” knows that a school has a large number of very weapons talented teachers (and others) who will be instantly shooting, the sicko will NEVER attack that school. Cowards won’t go there…problem solved. Must be offensive, defense alone won’t work„, erläuterte Trump am Donnerstag via Twitter. Die Proteste der Schüler für weniger Waffen beantwortet er also mit einer Forderung nach mehr Waffen an Schulen.

Der Zettel mit dem „I hear you“ passt da perfekt ins Bild, suggeriert er doch, dass Trump darauf hingewiesen werden muss, Gefühle gegenüber Überlebenden und Hinterbliebenen zu zeigen. So twitterte die Washington Post auch „This photo of Trump’s notes captures his empathy deficit better than anything“ Auch Erinnerungen an seinen Vorgänger werden sofort wieder heran gezogen: „Barack Obama sang ‚amazing grace‘ at a funeral in Charleston and Donald Trump needs a fucking cheat card to show empathy„, twitterte jemand. Ein anderer fügte den Notizen noch einen sechsten Punkt hinzu: „No“ – als Antwort auf die Schüler, die striktere Waffengesetze fordern.