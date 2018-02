Interview mit RT International zum Bild-Coup: Auftritt von Titanic-Redakteur bei russischem Staatssender stößt auf Kritik

Von

Die Affäre um angebliche E-Mails von Juso-Chef Kevin Kühnert sorgt auch international für Aufmerksamkeit. Nachdem das Titanic-Magazin sich am Mittwoch zu der Aktion bekannt hatte, die in eine Bild-Titelstory über eine „SPD-Schmutzkampagne“ mündete, äußerte sich der zuständige Redakteur in einem Interview mit dem russischen TV-Sender RT International zum Vorfall. In dem am Donnerstagmorgen veröffentlichten Beitrag gibt der Sender die Ereignisse wieder, die am 16. Februar ihren Anfang nahmen. Nachdem der Moderator die Einzelheiten von #miomiogate erklärt hat, beschreibt Hürtgen die Vorgehensweise der vergangenen Wochen. „It was a good laugh“, sagt Hürtgen im Gespräch mit dem Moderator. Das sei für sich genommen schon einiges wert, endet das Interview.

Sein Auftritt beim russischen Sender, der vom russischen Staat finanziert wird, sorgt bei Beobachtern im Netz für kontroverse Diskussionen. Im Fokus steht die Frage, ob das Satiremagazin damit eine Grenze überschritten hat oder ob es sich noch um Satire handelt. Allen voran Bild-Chefredakteur Julian Reichelt verurteilt den Auftritt Hürtgens. „Menschen, die Russia Today betreiben und finanzieren, verachten den Geist der Satire. Bild mag von Titanic und Hürtgen betrogen worden sein“, twittert dieser und fährt fort: „Hürtgen aber stellt sich wissentlich in den Dienst eines Regimes, das Journalisten verfolgt.“ Zustimmung findet er unter anderem von Welt-Reporter Robin Alexander. Die Bild-Zeitung zu foppen sei durchaus lustig, aber im russischen „Staats-TV als Kronzeuge auftreten“ sei schlicht dumm. Andere Beobachter zielen in eine ähnliche Richtung und betonen, dass sich das Satiremagazin durch den Auftritt instrumentalisieren lasse und es der „schmutzigen Agenda“ von RT International diene.

Im Siegesrausch lässt sich @titanic prompt mit der Propagandaabteilung eines Regimes ein, zu dessen Agenda Zersetzung freier Medien gehört. Wer professionell gezielte Desinformation betreibt und damit @RT_com bedient, kann sich nicht auf Freiheit der Satire berufen. Die… pic.twitter.com/GqySxLiqqU — Julian Reichelt (@jreichelt) February 22, 2018

Liebe @titanic, @bild verarschen ist lustig, aber Reporter, der auf Putins Shitlist steht, Fälschung unterjubeln u dann im russ Staats-TV als Kronzeuge auftreten, man hätte "the first evidence of Russian meddling in German politics" widerlegt (https://t.co/UY1p4qRI83) ist dumm. — Robin Alexander (@robinalexander_) February 22, 2018

Erst hat @titanic die @Bild für ihre Satire benutzt und jetzt benutzt @RT_com „Titanic“ für seine schmutzige Agenda. Das ist nun die Lage. Wir haben es nicht mehr mit Satire zu tun. — Jan-Philipp Hein (@aufmacher) February 22, 2018

Anzeige

Demgegenüber stehen die Verteidiger der Aktion, die sagen, Satire sei wie ein Kunstwerk. Hanning Vogts von der Frankfurter Rundschau (FR) schreibt:“Das Interview mit RT beweist, dass es dem Satiriker um das Weiterspinnen seines Witzes geht, nicht um politischen Aktivismus.“ Erst durch das Gespräch mit dem russischen TV-Sender werde die Satire, der Gag, komplett, argumentiert der FR-Redakteur. „Die Titanic kümmert sich einfach um das, was sie gut kann: Satire.“

Journalist Michael Förtsch mutmaßt, dass es sich um Kalkül seitens der Titanic-Redaktion handeln könnte. Er urteilt: „Auf RT aufzutreten ist zwar legitim aber auch fragwürdig und der positiven Wirkung der Titanic-Aktion nicht zuträglich. Der RT-Auftritt hilft Julian Reichelt und der Bild leider eher.“ Förtsch sieht in dem Interview von Hürtgen vor allem eine Steilvorlage für das Boulevardblatt, um die Titanic und deren Aktion zu diskreditieren.

Auf RT aufzutreten ist zwar legitim aber auch fragwürdig und der positiven Wirkung der Titanic-Aktion nicht zuträglich. Der RT-Auftritt hilft @jreichelt und #Bild leider eher. Ist für Bild eine Steilvorlage, um die Aktion und Titanic zu diskreditieren. https://t.co/hvFBgrrygK — Michael Förtsch (@micha) February 22, 2018

Der Titanic-Redakteur hatte den Auftritt bei RT International auf seinem Twitter-Account angekündigt. Über die Beweggründe des Interviews gibt es bislang keine Details. Auf Anfrage von MEEDIA erklärt Hürtgen dazu:“Derzeit möchte ich keine Stellungnahme zum RT-Interview geben.“