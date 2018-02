trending: Mett-Diebe, Elizabeth Swaney, der Bild-Hund und die SPD, die „Women of Wakanda“ und Ivete Sangalo

#trending // Entertainment

„Congrats to the entire # blackpanther team! Because of you, young people will finally see superheroes that look like them on the big screen.“ Worte, die sich die Macher des neuesten Marvel-Blockbusters „Black Panther“ einrahmen können. Denn sie kommen von niemand anderem als Michelle Obama. Der Tweet, der über 500.000 Likes und Retweets einsammelte, steht exemplarisch für die Euphorie, die „Black Panther“ derzeit in der dunkelhäutigen US-Bevölkerung auslöst.

Mehr als drei Millionen Tweets kamen seit dem Filmstart Ende der vergangenen Woche weltweit für den Hashtag #blackpanther zusammen. In den USA setzte der Film an seinem ersten Wochenende 235 Mio. US-Dollar um – so viel wie kein Februar-Neustart jemals. Und: Nur vier Filme starteten in der US-Kino-Historie mit einem noch größeren Umsatz.

Was den Film so erfolgreich und so ungewöhnlich macht, ist die Tatsache, dass es der erste Marvel-Film mit vorwiegend dunkelhäutiger Besetzung ist. Und nicht nur das: Männer, die starke maskuline Helden erwarten, werden enttäuscht sein, denn es sind insbesondere die weiblichen Charaktere, die „Black Panther“ zu einer Besonderheit machen, die „Women of Wakanda“ – Wakanda heißt das fiktive afrikanische Land, in dem „Black Panther“ spielt. Ein Artikel von Refinery29, „Black Panther Has A Message For Black Men: Trust Black Women„, sammelte 175.000 Interaktionen bei Facebook und Twitter ein – so viele wie kein anderer englischsprachiger journalistischer Artikel vom Dienstag.

Auch die Darstellerinnen Angela Bassett, Lupita Nyong’o, Danai Gurira und Letitia Wright gefeiert. Zwei von abertausenden Tweets zum Thema: „Black Panther makes the celebration of women and people of color look so effortless that it makes you wonder what took Hollywood so goddamn long.“ twitterte Karen Hao und Zac Thompson schrieb: „ # BlackPanther is a triumph in every sense of the word. Shows us a world where people of color and women are not only empowered but at the height of industry and technology. A landmark in cinema that will be remembered for years to come.“