ZDF-Krimireihe „Unter anderen Umständen“ siegt mit neuem Rekord, 5 Mio. sehen „Der Blaue Planet“ im Ersten

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Montag wissen müssen:

1. „Unter anderen Umständen“ siegt mit Rekord

7,71 Mio. Krimifans fanden sich also am Montagabend, um den neuesten Fall der ZDF-Reihe „Unter anderen Umständen“ zu sehen. Nie zuvor waren es mehr. Die alte Bestleistung von 7,01 Mio. Sehern, die erst im Dezember aufgestellt wurde, wurde damit nochmal um rund 10% gesteigert. Natürlich gewann „Unter anderen Umständen“ damit auch souverän den Montag, der Marktanteil des Films lag bei grandiosen 23,0%. Bei den 14- bis 49-Jährigen war „Unter anderen Umständen“ auch, aber nicht so extrem erfolgreich, landete mit 1,05 Mio. und 9,6% auf Platz 12 der Tages-Charts. Einen Rekord gab es für die Reihe hier nicht.

2. „Der Blaue Planet“ startet mit mehr als 5 Mio. Zuschauern, Olympia stark mit Skispringen und Bob

Trotz des starken ZDF-Krimis lief es um 20.15 Uhr auch für Das Erste toll: Immerhin 5,04 Mio. sahen den Staffel-Auftakt der grandiosen BBC-Doku-Reihe „Der Blaue Planet“ – ein guter Marktanteil von 14,8%. „Hart aber fair“ fiel im Anschluss mit 3,20 Mio. Sehern auf nicht so tolle 10,3%. Nachmittags knackte auch Olympia zweimal die 5-Mio.-Marke: die Entscheidung im Skisprung-Teamwettbewerb der Herren sahen ab 14.45 Uhr 5,78 Mio. Sportfreunde (39,5%), die im Zweierbob der Herren kam vorher auf 5,69 Mio. (41,1%). Stärkstes Programm der Privatsender war am Montag „Wer wird Millionär?“: 4,38 Mio. sahen ab 20.15 Uhr zu – 12,9%.

3. „Young Sheldon“ gewinnt mit stabilen Zahlen die Prime Time im jungen Publikum

Bei den 14- bis 49-Jährigen hieß die Nummer 1 am Montag „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“: 1,99 Mio. junge Menschen entsprachen 20,5%. In der Prime Time lag hingegen ProSieben vorn: „Young Sheldon“ landete mit 1,89 Mio. und 16,7% in etwa auf dem Niveau der Vorwochen. „The Big Bang Theory“ landete mit 1,85 Mio. und 16,6% direkt dahinter. Über dem Soll landete auch „Wer wird Millionär?“ mit 1,54 Mio. und 13,9%, der „Undercover Boss“ steigerte sich danach im Vergleich zu den beiden Vorwochen auf 1,42 Mio. und 14,1%. Bei Sat.1 kam „Lethal Weapon“ um 20.15 Uhr auf nur 770.000 14- bis 49-Jährige und 6,9%, „Navy CIS: L.A.“ danach auf 790.000 und 7,7%, „Hawaii Five-O“ auf 570.000 und 7,5%.

4. Grandioser Rekord für RTL IIs „Naked Attraction“

Zu den großen Gewinnern des Montagabends zählt auch die RTL-II-Kuppel-Reihe „Naked Attraction – Dating hautnah“. Die Ausgabe mit C-Promi Cathy Lugner schalteten um 22.15 Uhr 880.000 14- bis 49-Jährige ein, was ebenso wie der grandiose Marktanteil von 11,9% ein neuer Rekordwert ist. Vorher erreichte „Spiel die Geissens untern Tisch“ mit 650.000 immerhin 6,4% – ebenfalls besser als in den beiden Vorwochen. Bei Vox erreichte „Goodbye Deutschland!“ um 20.15 Uhr gute 8,5%, kabel eins konnte mit „Mission: Impossible 3“ und 4,3% nicht überzeugen, steigerte sich um 23 Uhr mit „Judge Dredd“ aber auf stolze 7,1%.

5. „Barnaby“ beschert zdf_neo ab 21.55 Uhr 8,3%

Top-Quoten gab es zwischen 18.30 Uhr und 2 Uhr nachts auch wieder für zdf_neo: Die beiden „Bares für Rares“-Ausgaben erreichten am Vorabend mit 1,13 Mio. und 1,96 Mio. stolze Marktanteile von 4,46% und 6,5%. „Inspector Barnaby“ sahen ab 20.15 Uhr 1,43 Mio. (4,3%) und ab 21.55 Uhr sogar 1,82 Mio., was spektakulären 8,3% entsprach. Zweimal „The Body Farm“ und einmal „Spooks – Im Visier des MI5“ erreichten bis in die tiefe Nacht noch 4,1% bis 5,3%. In der Prime Time sprang auch das NDR Fernsehen über die Mio.-Marke: mit „Markt“ (1,01 Mio. / 3,0%) und den „Bewegungs-Docs“ (1,02 Mio. / 3,1%).