trending: die AfD in der Umfrage-Ekstase, der Kuss des Gus Kenworthy, Tauber, Kramp-Karrenbauer und Hans, sowie „the Worst Rendition Of The National Anthem Ever“

Eine Olympia-Premiere: Offenbar erstmals gab es bei Olympischen Winterspielen einen schwulen Kuss im Fernsehen. Ski-Freestyler Gus Kenworthy, 12. im Slopestyle-Wettbewerb, küsste seinen Freund – und US-Sender NBC zeigte ihn. Kenworthy reagierte auf Twitter mit den Worten: „Didn’t realize this moment was being filmed yesterday but I’m so happy that it was. My childhood self would never have dreamed of seeing a gay kiss on TV at the Olympics but for the first time ever a kid watching at home CAN! Love is love is love.“ Fast 200.000 Likes und Retweets kamen für den Tweet bereits zusammen.

