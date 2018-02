“Eine Bande von Idioten, dieses Team!”: Klaas Heufer-Umlauf kontert Bild-Bericht zu „Late Night Berlin“

Von

Aber der Reihe nach: Am 12. März startet “Late Night Berlin” und in der Ankündigung zur neuen Show schreibt der ausstrahlende Sender ProSieben: “Woche für Woche sendet ProSieben die neue Late-Night-Show für Deutschland direkt aus Berlin, der Stadt, die Trends setzt”.

Aber Achtung: Die Sendung kommt eben nicht aus der Hauptstadt, sondern aus dem angrenzenden Potsdam (noch genauer aus Babelsberg).

Trotz dieses arg konstruierten Aufregers, lieferte ProSieben eine betont sachliche Antwort auf eine entsprechende Bild-Anfrage. Darin heißt es: “Die ‚Late Night Berlin‘-Redaktion sitzt in Berlin, die Sendung wird also aus der Hauptstadt geplant und erdacht. Aufgezeichnet wird die Show in Babelsberg.“

Da fragte sich die Bild: Wer denkt sich die Show aus und kann noch nicht einmal Berlin und Potsdam auseinanderhalten? Bei der Suche nach einer Antwort, wurde die Redaktion auf der Seite der Produktionsfirma Florida TV fündig. Da heißt es nämlich:

Mittlerweile arbeiten knapp 50 staatlich geprüfte Schulabbrecher für Shows wie ,Circus Halligalli‘, ,Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt‘ oder ,Mein bester Feind‘ … Anzeige

Diesen Satz zitiert auch die Bild als mögliche „Erklärung“ für die falschen Ortsangaben. Unterschlägt dabei allerdings, wie der “Über uns”-Text der Produktionsfirma weitergeht: “Das Verblüffendste: CIRCUS HALLIGALLI wurde sogar mit einigen Preisen ausgezeichnet (u.a. Grimme Preis, Rose d’Or, Deutscher Comedypreis).”

Die Retourkutsche von Klaas Heufer-Umlauf trieft nun allerdings vor Ironie. So twitterte er mit Hinweis auf den Bild-Bericht: “und ich sag noch: leute, seid ihr WIRKLICH sicher dass potsdam in berlin ist? eine bande von idioten dieses team!”