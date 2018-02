Aus #FreeDeniz wird #FreeThemAll: Welt will jeden Tag an anderen inhaftierten Journalisten erinnern

Deniz Yücel ist wieder auf freiem Fuß – und damit eine Ausnahme. Allein in der Türkei sitzen mehr als 150 Journalisten im Gefängnis. Daran will die Welt auch nach Freilassung ihres Korrespondenten erinnern und ändert dafür ihre Titelseiten-Rubrik "#FreeDeniz" um: Unter "#FreeThemAll" stellt die Tageszeitung täglich einen anderen inhaftierten Journalisten vor. Den Anfang macht Ahmet Altan.

Nach Deniz Yücels Freilassung meldete sich Ulf Poschardt in der Welt am Sonntag zu Wort. Im Editorial dankte der Chefredakteur erneut allen Unterstützern im Fall des Journalisten, der 368 Tage lang ohne Anklage in einem türkischen Gefängnis saß.

Wie Yücel geht es in der Türkei zahlreichen Journalisten, die allerdings kein deutsches Medium oder gleich die gesamte Medienlandschaft hinter sich stehen haben. Deshalb will Poschardt weiter an sie erinnern. Wo auf der Titelseite bisher jeden Tag an Türkei-Korrespondent Yücel erinnert worden ist, soll nun jeden Tag ein anderer inhaftierter Journalist vorgestellt werden.

„Wir werden damit weitermachen, bis alle Kollegen frei sind“, stellte Poschardt klar. Alleine in der Türkei seien aktuell 150 Journalisten inhaftiert.

In der heutigen Welt-Ausgabe wird der türkische Journalist und ehemalige Taraf-Chefredakteur Ahmet Altan porträtiert. Er wurde vergangenen Freitag zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihm wird vorgeworfen, im Sommer 2016 zu dem Militär-Putsch in der Türkei angestiftet zu haben.