trending: der Pflege-Wahnsinn, das Eiskunstlauf-Gold, die Poggenburg-Rede, „Die Unglaublichen 2“ und der Florida-Amoklauf

„In the rest of the world, there have been 18 school shootings in the last twenty years. In the U.S., there have been 18 school shootings since January 1–35 days.“ Ein Tweet des politischen Analysten Jeff Greenfield, der perfekt zeigt, welche Stimmung in den sozialen Netzwerken nach dem jüngsten Amoklauf in Parkland, Florida herrscht.

In den sozialen Netzwerken ist der Amoklauf seit Mittwochabend deutscher Zeit das große Thema Nummer 1 unter den US-Amerikanern. Artikel von CNN, NBC und ABC sammelten jeweils mehr als 400.000 Interaktionen bei Facebook und Twitter ein, die Live-Berichterstattung zahlreicher Sender auf Facebook wurde millionenfach angeklickt.

Zum wiederholten Male mischt sich in die Trauer und das Entsetzen direkt auch wieder eine Diskussion über die Waffengesetzte in den USA. Zahllose Posts und Tweets fordern die Politik auf, endlich zu reagieren. Darunter finden sich viele Prominente. Reality-TV-Sternchen Kim Kardashian West twitterte beispielsweise „We owe it to our children and our teachers to keep them safe while at school. Prayers won’t do this: action will. Congress, please do your job and protect Americans from senseless gun violence“. Über 458.000 Likes und Retweets kamen in weniger als 24 Stunden zusammen.

Auf Facebook beeindruckte wieder einmal TV-Nachrichten-Legende Dan Rather mit Sätzen wie „Anyone who says now isn’t the time to talk about gun violence, anyone who says there’s nothing we can do, anyone who offers up only thoughts and prayers is saying that they can’t be bothered with the hard work of trying to keep American children safe. Shame on them. And shame on our nation.“ Über 245.000 Likes & Co., kamen für Rathers Text bereits zusammen. Und Donald Trump? Der übermittelt via Twitter seine Gebete und sein Beileid und schreibt, niemand „sollte sich in einer amerikanischen Schule jemals unsicher fühlen“. Gebete helfen den Toten nicht mehr.