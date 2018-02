„Liebesgrüße“ mit Patronen: Heckler & Koch löscht bizarres Valentins-Posting nach Shitstorm wg. Massaker in Florida

Diese Story können sich PR-Berater, Marketing-Professoren und alle Öffentlichkeitsarbeiter unter dem Bookmarks “Lehrbuchfall” und “PR-Desaster” abspeichern. Der 14. Februar ist - so will es die moderne Tradition - der Tag der Liebenden. Diesmal war es aber auch der Tag, an dem 19-Jähriger in einer Schule in Florida ein Blutbad anrichtete. Was macht der deutsche Waffenhersteller Heckler & Koch ausgerechnet am Valentinstag? Er twitterte das Foto einer Pistole mit dem Text ”Liebesgrüße von HK”.