„Start up!“: Sat.1-Angriff auf „Höhle der Löwen“ mit Carsten Maschmeyer startet am 21. März

Wer träumt nicht von der eigenen Firma und der großen Karriere? Sat.1 und der Selfmade-Unternehmer Carsten Maschmeyer wollen das jetzt ermöglichen: Am 21. März (20.15 Uhr) startet die auf acht Teile angelegte Unternehmensgründershow "Start up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?", wie der Münchner Privatsender am Donnerstag mitteilte.