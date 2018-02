Fast 7 Mio. sehen Ronaldo und Neymar im ZDF, ARD-Film „Aufbruch ins Ungewisse“ enttäuscht mit 9,5%

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Mittwoch wissen müssen:

1. Starke Champions League beschert dem ZDF den Sieg bei Jung und Alt

6,78 Mio. Fußball-Fans entschieden sich also für das Duell zwischen Cristiano Ronaldo und Neymar im ZDF, der Marktanteil lag bei 22,2%. Damit landete das Match in etwa auf dem zweier Vorrunden-Spiele von Borussia Dortmund und Bayern München und vor den beiden RB-Leipzig-Übertragungen des ZDF. Deutlich mehr Zuschauer gab es nur für zwei weitere Matches von Bayern München im September und Oktober: 8.27 Mio. und 7,38 Mio. Die Champions League funktioniert also im deutschen Free-TV auch dann, wenn keine deutschen Teams am Start sind – zumindest dann, wenn genügend Weltstars mitspielen, was bei Real Madrid und Paris St. Germain ja definitiv der Fall ist. Bei den 14- bis 49-Jährigen gewann die Partie ebenfalls den Tag: mit eindrucksvollen Zahlen von 2,12 Mio. und 20,6%.

2. ARD-Film „Aufbruch ins Ungewisse“ enttäuscht mit blassen Zahlen

Keine Chance auf die vorderen Plätze hatte am Mittwoch das ARD-Drama „Aufbruch ins Ungewisse“: 3,08 Mio. sahen ab 20.15 Uhr zu – unbefriedigende 9,5%. Etwas besser lief es später für den GroKo-Talk bei „Maischeberger“ mit 2,04 Mio. Sehern und immerhin 10,4%. Die „Aufbruch ins Ungewisse“ allerdings verlor mit ihren 3,08 Mio. nicht nur gegen den Fußball, sondern auch gegen den „Bachelor“ von RTL (3,33 Mio.) und „Ein starkes Team“ bei zdf_neo (3,16 Mio.).

3. zdf_neo triumphiert mit neuem Zuschauerrekord für „Ein starkes Team“

Die 3,16 Mio. für die acht Jahre alte Wiederholung aus der Krimireihe „Ein starkes Team“ sind für zdf_neo ein erneuter erstaunlicher Erfolg. Nie zuvor sahen so viele Menschen eine zdf_neo-Sendung. Erst im März 2017 hatte „Ein starkes Team“ dort zum ersten Mal die 2-Mio.-Marke durchbrochen – nicht einmal ein Jahr später nun schon erstmals die 3-Mio.-Marke. Der Marktanteil lag bei unglaublichen 9,8%, geschlagen geben musste sich zdf_neo um 20.15 Uhr nur dem ZDF und knapp RTL. Der zdf_neo-Tagesmarktanteil lag bei 4,7%, der Sender ist an vielen Tagen längst in einer Liga mit ProSieben, Vox & Co. angekommen.

4. „Bachelor“ mit extrem stabilen Zuschauerzahlen, ProSieben und Sat.1 scheitern mit Filmen

Trotz der knappen Niederlage gegen die Champions League kann auch RTL mit seinen Prime-Time-Zahlen zufrieden sein: 2,03 Mio. 14- bis 49-Jährige entschieden sich für den „Bachelor“, der damit zum vierten Mal in Folge zwischen 2,02 Mio. und 2,06 Mio. Menschen anlockt. Der Marktanteil lag diesmal bei 19,2%. ProSieben und Sat.1 erreichten mit Filmen hingegen jeweils nur etwa ein Drittel der „Bachelor“-Zahlen: ProSieben kam mit seinem „Zoo“-Ersatz „Disturbia“ auf 670.000 junge Zuschauer und 6,4%, Sat.1 mit „Valentinstag“ auf 690.000 und 6,8%.

5. Vox-Serie „Gone“ kracht nach unten, auch RTL II und kabel eins unter 5%

Für die drei Sender der zweiten Privat-TV-Liga lief es am Mittwochabend nicht wirklich gut. Besonders Vox wird nicht zufrieden sein: Die Serie „Gone“ fiel um 20.15 Uhr mit 510.000 14- bis 49-Jährigen auf das neue Tief von 4,8%. „Rizzoli & Isles“ erreichte im Anschluss ebenfalls 4,8%. Bei RTL II kamen „Babys!“ und „Die Babystation“ nicht über 4,2% und 4,0% hinaus, kabel eins erzielte mit „Next“ und 430.000 14- bis 49-Jährigen ebenfalls nur 4,0%.