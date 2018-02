Nach Fake-News-Vorwürfen bei Facebook: ORF-Journalist Armin Wolf klagt gegen Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache

Von

Der FPÖ-Chef Strache hatte den Beitrag mit „Satire!“ und einem Smiley versehen und am späten Montagabend gepostet. Darauf zu sehen ist der ORF-Journalist Armin Wolf, der ein „Pinocchio“-Bild in der Hand hält. „Es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden. Das ist der ORF“, heißt es im Schriftzug des Bildes. Im Kleingedruckten wird dann explizit auf Armin Wolfs Facebookprofil verwiesen. Straches Posting ist angelehnt an die ORF-Werbekampagne „Wie Wir“.

„In 32 Jahren als Journalist hat mir noch nie jemand vorgeworfen, ich würde in meiner Arbeit lügen. Selbstverständlich werde ich klagen und ich gehe davon aus, dass der ORF ebenfalls klagen wird“, erklärte Wolf auf Anfrage des Standards. Er sei „ehrlich fassungslos“, sagte der 51-Jährige. „Die Attacken der FPÖ – einer Regierungspartei – auf unabhängige Medien und ihre persönlichen Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten erreichen mittlerweile ein demokratiepolitisch wirklich bedenkliches Ausmaß.“

Das Bild stand auf ORF-kritischen Facebookseiten, heißt in dem Artikel. Die Löschung des Beitrages sei bereits vom ORF beantragt worden. In den sozialen Netzwerken erfährt Strache für seinen Beitrag viel Kritik. So verurteilte der Innenpolitikchef, der Kronen Zeitung, Claus Pándi, dass es für „den Vizekanzler der Republik Österreich kein Stilmittel“ sei. Der Journalist und Blogger Stefan Lassnig merkte an, dass man sowohl ORF als auch Armin Wolf kritisieren muss. Straches Angriff jedoch ginge zu weit und überschreite Grenzen.

Man darf und soll den ORF kritisieren. Man darf und soll @arminwolf kritisieren. Aber das geht verdammt nochmal einfach zu weit!#teamwolf https://t.co/d0FNOO1CNw — Stefan Lassnig (@StefanLassnig) February 13, 2018

Bei aller berechtigten Kritik am ORF: für den Vizekanzler der Republik Österreich ist das kein Stilmittel. pic.twitter.com/tSyNvCALpY — Claus Pándi (@Claus_Pandi) February 13, 2018

Jeden Tag eine Grenzüberschreitung. pic.twitter.com/2EbKbm74mh — Fabian Schmid (@fabian_schmid) February 13, 2018

Gerold Riedmann, Chefredakteur der Vorarlberger Nachrichten, sagte, dass „im ORF alles und jeder kritisiert werden“ darf. Über die Auslassungen von Vizekanzler Strache zeigte er sich ebenfalls erschüttert. Sie offenbaren eine bislang ungekannte Qualität. Zudem finden sich zahlreiche Solidaritätsbekundungen für Armin Wolf.

Im ORF darf alles und jeder kritisiert werden. Aber dass der Vizekanzler einen Journalisten, in diesem Fall @ArminWolf, so unqualifiziert und frontal desavouiert und angreift, ist eine neue, nicht gekannte Qualität. Ich bin erschüttert, dass das mein Österreich sein soll. https://t.co/Qcxj0BvSUc — Gerold Riedmann (@gerold_rie) February 13, 2018

Vice-Chancellor Strache opens frontal attack on one of Austrian public television's most respected journalists, @ArminWolf https://t.co/k0EdxQXcFJ — Caroline de Gruyter (@CarolineGruyter) February 13, 2018

Er selbst twitterte am frühen Nachmittag kurz und knapp: