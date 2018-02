Uncooles Social Network: Facebook laufen die jungen Nutzer weg – zu Snapchat

Facebook ist so unbeliebt wie nie – das schlägt sich auch in den Nutzerzahlen der trendbewussten jungen Zielgruppe nieder. Seit Jahren ist die Tendenz zu beobachten, dass das weltgrößte soziale Netzwerk für Teenager offenkundig zu langweilig ist – nun kommt auch noch die Debatte um Fake News, Hassreden und Hetzereien dazu. Mit Folgen: Wie der Marktforscher E-Marketer vorrechnet, hat das weltgrößte Social Network in den USA im vergangenen Jahr 2,8 Millionen Nutzer unter 25 Jahren verloren – zumeist an Snapchat.

Inzwischen erscheint fast eine Rechtfertigung für die anhaltende Nutzung nötig: Facebook ist ein Ort von Fake News, Hassreden, Hetzereien und überwiegend älteren Nutzern – was hat man da eigentlich verloren? Offenkundig stellen sich vor allem jüngere Nutzer in den USA diese Frage – und ziehen im beschleunigten Male daraus die Konsequenzen, wie Marktforscher E-Marketer zu berichten weiß.

Nachdem 2016 die ersten Rückgänge der Mitgliederzahlen bei Nutzern unter 25 Jahren zu beobachten waren, verschärfte sich der Trendim vergangenen Jahr, berichtet das Tochter-Unternehmen von Axel Springer in einer neuen Studie.

Teenager-Flucht setzt sich fort: 1,4 Millionen Jugendliche in den USA verlassen Facebook

So hat das weltgrößte soziale Netzwerk 2017 in den USA 2,8 Millionen Nutzer unter 25 Jahren verloren. Vor allem Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 bleiben Mark Zuckerbergs großes Problem: Durch die Teenager-Flucht verlor Facebook allein 1,4 Millionen Nutzer ( – 9,9 Prozent zum Vorjahr). Der Anteil der 18- bis 24-Jährigen reduzierte sich um 4,7 Prozent.

So bitter die Entwicklung, so düster die Perspektiven. Wie E-Marketer prognostiziert, setzt sich der Exodus in diesem Jahr fort. So soll das größte soziale Netzwerk des drittwertvollsten Internetkonzerns der Welt in den USA 2018 weitere 2,1 Millionen Mitglieder der unter 25-Jährigen verlieren.

Snapchat Nutznießer des Facebook-Exodus‘

Profiteur der Nutzerwanderung ist ausgerechnet ein jüngerer Social Media-Dienst, der im letzten Jahr nach seinem verpatzten Börsengang schon fast abgeschrieben schien – Snapchat. So kann der Stories-Anbieter, der zuletzt mit starken Quartalszahlen die Wall Street elektrisierte, 2018 mit einem Zuwachs von 1,9 Millionen Nutzern unter 25 Jahren rechnen, wie E-Marketer erwartet – mehr noch als Erzrivale Instagram, der bis zum Jahresende 1,6 Millionen neue Nutzer unter 25 in den USA anziehen könnte.

In absoluten Nutzerzahlen bleibt Snapchat in den USA mit 86,5 Millionen (+ 9,3 Prozent) auch in diesem Jahr nur der dritte Platz, prognostiziert E-Marketer. Instagram kann mit einem Zuwachs von 13 Prozent auf 104,7 Millionen Nutzer am stärksten zulegen, während Facebook in den USA unter allen Altersklassen noch um knapp 1 Prozent auf 169,5 Millionen Mitglieder zulegen kann.

