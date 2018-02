trending: Martin Schulz, Angela Merkel, Laura Dahlmeier, Andreas Wellinger, „Fifty Shades of Grey“ und waghalsige Snowboarder

#trending // Entertainment

Der erste große Kino-Blockbuster des Jahres läuft seit Donnerstag in den deutschen Lichtspielhäusern. 135.000 Leute sahen laut Blickpunkt:Film am Premieren-Tag „Fifty Shades of Grey – Befreite Lust“, den Abschluss der Trilogie. Für das Wochenende wird mit etwa 850.000 Tickets gerechnet, inklusive Previews sogar mit fast einer Million. Damit wäre Teil 3 in Deutschland in etwa so erfolgreich wie Teil 2, hierzulande bleibt die Marke „Fifty Shades of Grey“ also ein riesiger Erfolg. Dazu passt auch, dass der Soundtrack seit Tagen die Amazon-Musik-Charts anführt – und Teil 2 der Filme seit Wochen die DVD- und Bluray-Charts.