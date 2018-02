Nach Chaos-Tagen um GroKo und Schulz: Anne Will muss Karnevalspause einlegen, weil Politiker vor Talk kneifen

Was für eine heftige Politik-Woche: Der GroKo-Vertrag steht, doch die SPD versinkt im Chaos, und selbst die Kanzlerin gerät mittlerweile unter gehörigen parteiinternen Druck. Reichlich Stoff also für eine spannende “Anne Will”-Sendung. Doch das Erste sendete einen Krimi und verordnete seiner Top-Talkerin eine unfreiwillige Auszeit – auch aus einem ziemlich kuriosen Grund: Es mangelte an Gästen.

Die politische Talkshow am Sonntagabend ist der traditionelle Abschluss eines TV-Wochenendes. Erst läuft der “Tatort”, dann bespricht Anne Will noch einmal das wichtigste Thema der vergangenen Woche und liefert erste Argumente für den montäglichen Büroschnack in der Kaffeepause – so sieht es zumindest in der Wahrnehmung der meisten TV-Zuschauer aus, besonders, wenn in der Vorwoche ein nachrichtenstarkes Thema die Schlagzeilen bestimmte hatte und in der Sendung aufgegriffen wurde.

Am gestrigen Sonntag allerdings fehlte Anne Will im ARD-Programm – die Sendung machte Pause. Weil die Narren sowie so schon das TV-Programm zu einigen jecken Umstellungen zwangen, hatten die öffentlich-rechtlichen Planer die Talksendung am Sonntag gestrichen. Sie hätten sich wohl keinen schlechteren Zeitpunkt aussuchen, zumal sich Will am Ende der vergangenen Sendung mit folgendem Satz verabschiedet hatte:

Wenn nichts dazwischen kommt, sind wir nächsten Sonntag nicht da, sondern im Karneval. Aber wenn was passiert, kommen wir natürlich zurück.

Was ist seit letzten Sonntag passiert? Eigentlich nicht viel, außer vielleicht:

– Nach monatelangem Ringen steht ein Koalitionsvertrag

– Olaf Scholz verlässt Hamburg und soll Finanzminister werden

– Martin Schulz will Parteivorsitz abgeben, Andrea Nahles soll übernehmen

– Sigmar Gabriel ist wütend und schießt scharf gegen Schulz

– Schulz bekommt Druck, weil er noch vor kurzem gesagt hat, niemals unter einer Kanzlerin Merkel mitzuregieren.

– Schulz verzichtet auf Außenministerposten

– Die SPD muss um die Mitgliederzustimmung zum GroKo-Vertrag bangen

– In der CDU brodelt es gewaltig, weil Merkel viel zu schlecht verhandelt haben soll

Kurzfassung: Das Material hätte auch für mehrere Sendunge gereicht.

Das findet auch die Bild und eine Vielzahl von TV-Zuschauern im Social-Web.

Zum Glück gibt es kaum politische Themen, so dass @annewill Karnevalsfrei (?) hat? — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) February 11, 2018

HAHAHA! Stell dir vor du hast deine schlechte Laune, Boshaftigkeit und Häme extra für 21:45 aufgespart, und dann kommt kein @AnneWillTalk. #annewill 🤓 — riffmaster (@riffmaster) February 12, 2018

Selbst die “Tagesthemen” konnten nicht verstehen, warum die Talk-Sendung ausfallen musste. So twitterte die WDR-Korespondentin Gudrun Engel unter dem Account der Nachrichtensendung. “Wer jetzt nach dem #Tatort schmerzlich und völlig zurecht @AnneWill in der #ARD vermisst…”

Wer jetzt nach dem #Tatort schmerzlich und völlig zurecht @AnneWill in der #ARD vermisst, dem sei alternativ diese hervorragende Polit-Talk Parodie der diesjährigen #Stunksitzung wärmstens empfohlen! pic.twitter.com/TsOvBrwuUk — tagesthemen (@tagesthemen) February 11, 2018

Tatsächlich hätte Will wohl trotz Fasching und Krimi-Programmierung gerne gesendet. Allerdings fand die Redaktion keine Gesprächspartner, die eine Sondersendung gerechtfertigt hätten. So antwortet die ARD auf eine MEEDIA-Anfrage: “Eine Ausgabe von ‚Anne Will‘ war am Sonntag im Programm des Ersten nicht vorgesehen. Gleichwohl hat die Redaktion ‚Anne Will‘ natürlich intensiv daran gearbeitet, außerplanmäßig zu senden. Allerdings hatten sich potenzielle Gäste für eine einstündige Gesprächssendung an diesem Sonntag offenbar Zurückhaltung auferlegt.“ Heißt wohl, dass vor allem im SPD-Lager seit dem Schulz-Rückzug Sprachlosigkeit vorherrscht.

Angela Merkel hätte möglicherweise Zeit und Redebedarf gehabt. So soll sich die Kanzlerin noch für die ZDF-Sendung “Berlin direkt” am Sonntagabend laut Bild noch selbst eingeladen haben. Ob Angela Merkel, dem Zweiten traditionell politisch eher zugeneigt, sich allerdings angesichts der vielen Unwägbarkeiten trotz GroKo-Einigung in eine Anne Will-Sendung getraut hätte, darf bezweifelt werden.