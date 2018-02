Einstieg ins Mediengeschäft: AfD will eigene Nachrichtenzentrale in Berlin aufbauen

Die AfD will künftig ihre eigenen Nachrichten produzieren. So soll die AfD-Bundestagsfraktion gerade einen Newsroom aufbauen, über den sie ab April ihre gesamte Kommunikation steuern will. Das berichtet der Focus. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel bezeichnete das Vorhaben gegenüber dem Magazin als "eine innovative Zeitenwende in der Bundesrepublik."