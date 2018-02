Trotz „Trump Bump“: Das Digitalgeschäfts läuft, aber die New York Times macht Verlust

Dank deutlicher Fortschritte im Digitalgeschäft hat die New York Times zum Jahresende besser als erwartet abgeschnitten. Der Rummel um US-Präsident Donald Trump sorgt weiter für hohes Interesse an der Berichterstattung. Dennoch fiel im vierten Quartal ein Millionenverlust an, wie die New York Times Company - der Verlag hinter dem Traditionsblatt - am Donnerstag mitteilte.