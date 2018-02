trending: Gegenwind für Martin Schulz, „Grüße nach Goslar“, ein Toaster für Kevin Kühnert, eine Sperre für „Deepfakes“ und ein Rekord für Stormi Webster

#trending // Entertainment

Kommen wir zu einem ganz anderen Thema: zu den „Deepfakes“. So werden Filmchen bezeichnet, die seit einiger Zeit vermehrt im Netz auftauchen. Filmchen, in die Personen mit Tools hinein manipuliert wurden, die eigentlich nicht hinein gehören. So entstanden „neue“ Aufnahmen von Adolf Hitler, Angela Merkel mit dem Gesicht von Donald Trump – und, was nicht wirklich lustig ist, Porno-Sequenzen mit Prominenten oder Ex-Freundinnen. Durch neue Machine-Learning-Tools können selbst völlige Laien inzwischen solche Videos erstellen. Und die dafür genutzte Technik wird in Zukunft natürlich noch viel besser werden. Erstmals auf das Problem aufmerksam gemacht hat im Januar u.a. der Vice-Ableger Motherbard mit der Headline „We Are Truly Fucked: Everyone Is Making AI-Generated Fake Porn Now„.

Die neueste Entwicklung ist nun, dass zahlreiche Plattformen, auf denen die Videos veröffentlicht wurden, reagieren. So teilten nach Gyfcat und Pornhub nun auch Twitter und Reddit mit, dass sie die „Deepfakes“ auf ihren Seiten nicht mehr dulden werden. Der entsprechende populäre Subreddit ist inzwischen nicht mehr erreichbar: „Diese Gruppe wurde gebannt“ ist dort zu lesen. So begrüßenswert die Entscheidungen der Unternehmen sind – verschwinden werden die Fake-Face-Pornos nicht. Je einfacher die Bedienung der Tools wird, desto mehr dieser Videos werden existieren und sich einen anderen Weg an die Öffentlichkeit bahnen.