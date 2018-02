IVW-Analyse: ebay Kleinanzeigen mit Fabelrekord, außerdem hohes Interesse an Gebrauchtwagen und neuen Wohnungen

Viel zu messen für die IVW: Im Januar verzeichnete die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern mehr als 8,2 Milliarden Visits für die Websites und Apps ihrer Mitglieder - so viele wie nie zuvor. Allein 473 Mio. Visits entfielen dabei auf ebay Kleinanzeigen, darunter 451 Mio. aus dem Inland. Nie zuvor hat ein einzelnes IVW-geprüftes Angebot in einem Monat so viele Visits erzielt.

Gegenüber dem Dezember steigerte sich ebay Kleinanzeigen bei den Inlands-Visits um satte 15,6%, bzw. um fast 61 Mio. Besuche. ebay Kleinanzeigen hat sich also um eine Zahl gesteigert, die vergleichbar mit den kompletten Inlands-Visits von Zeit Online ist. Eine eindrucksvolle Leistung.

Neben ebay Kleinanzeigen gehören auch weitere Marktplätze zu den großen Januar-Gewinnern der IVW: So steigerte sich mobile.de um 23,2%, ImmobilienScout24 sogar um 40,4%. Offenbar kamen also viele Deutsche zu Jahresbeginn auf die Idee, nach einem neuen Auto oder einer Wohnung zu schauen, bzw. ihr Auto oder anderen Kram (ebay Kleinanzeigen) zu verkaufen. Starke Gewinne gab es auch für eine Reihe von News-Angeboten, z.B. den stern. Mehr zu den Rekorden in der Nachrichtenbranche lesen Sie in unserer gesonderten Analyse an dieser Stelle.

Verluste verzeichnen auf den ersten 25 Plätzen einzig WetterOnline, kicker online, Chefkoch.de, Sport1 und gutefrage.net. Chefkoch.de verzeichnet wie andere Rezeptportale regelmäßig Rekorde, das Januar-.Minus gehört dazu. Die Sport-Angebote leiden unter der Winterpause der Fußball-Ligen.

IVW Januar 2018: Top 50 Angebote (Online+Mobile) Visits gesamt Visits Inland Januar vs. Dezember 1 ebay Kleinanzeigen 473.239.212 451.717.015 60.897.041 15,6% 2 Bild.de 419.151.296 379.485.109 21.493.145 6,0% 3 T-Online Contentangebot 356.812.467 342.817.412 19.933.285 6,2% 4 Spiegel Online 247.946.573 211.147.674 16.754.611 8,6% 5 Focus Online 182.861.685 166.553.861 7.989.617 5,0% 6 eBay – Der weltweite Online-Marktplatz 160.668.588 139.460.114 7.513.726 5,7% 7 WetterOnline 191.449.286 131.790.638 -1.708.144 -1,3% 8 kicker online 128.346.694 119.114.079 -16.467.269 -12,1% 9 n-tv.de 127.310.284 115.637.830 5.663.128 5,1% 10 upday 521.745.270 113.752.220 3.581.127 3,3% 11 Welt 125.488.971 110.994.655 6.135.512 5,9% 12 wetter.com 109.124.862 97.749.365 2.265.530 2,4% 13 mobile.de Der Automarkt 138.682.694 96.120.585 18.079.158 23,2% 14 Chefkoch.de 91.393.402 82.503.208 -20.892.365 -20,2% 15 ImmobilienScout24 84.604.896 80.840.994 23.264.400 40,4% 16 Sport1 79.039.412 71.396.988 -4.471.253 -5,9% 17 TV Spielfilm.de 72.154.211 67.948.907 2.613.904 4,0% 18 Chip Online 75.973.011 66.161.675 581.609 0,9% 19 Zeit Online 73.114.730 61.475.138 8.224.139 15,4% 20 stern.de 62.925.974 55.894.132 10.412.305 22,9% 21 Süddeutsche.de 64.360.347 55.593.330 3.534.582 6,8% 22 twitch.tv 360.539.845 53.887.566 9.224.934 20,7% 23 FAZ.net 62.431.914 52.395.478 3.337.122 6,8% 24 Xing 54.736.609 47.082.879 9.286.043 24,6% 25 gutefrage.net 49.651.369 43.225.872 -910.514 -2,1% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Auf den Rängen 26 bis 50 folgen weitere große Gewinner. So steigerte sich Transfermarkt.de wie immer in Transferperioden um sagenhafte 48,4%, RTL.de profitierte von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und verzeichnete ein 50,5%-Plus und auf holidaycheck suchten so viele Menschen nach ihrem Sommerurlaub, dass 83,3% mehr Inlands-Visits als im Dezember dabei heraus kamen. Unter dem Vormonatsniveau landeten nur Computerbild.de, Shazam, TV Movie und GameStar.

IVW Januar 2018: Top 50 Angebote (Online+Mobile) Visits gesamt Visits Inland Januar vs. Dezember 26 freenet.de 45.104.214 43.215.806 2.206.773 5,4% 27 AutoScout24 73.288.987 39.107.102 8.668.169 28,5% 28 Computerbild.de 43.464.634 38.935.001 -3.108.715 -7,4% 29 Express Online 37.005.759 34.987.121 5.425.515 18,4% 30 Funke Medien NRW 34.880.822 33.192.059 4.528.164 15,8% 31 Transfermarkt.de – Das Fußballportal 60.463.194 32.791.955 10.701.742 48,4% 32 Wunderweib 36.554.026 32.644.829 2.672.593 8,9% 33 finanzen.net – Das Finanzportal 39.129.016 32.322.560 5.559.702 20,8% 34 entertainweb 34.817.148 31.974.118 3.928.631 14,0% 35 RTL.de 34.969.117 31.828.734 10.685.168 50,5% 36 heise online 35.422.409 30.368.751 2.717.325 9,8% 37 autobild.de 33.143.518 29.033.689 3.188.383 12,3% 38 Bunte.de 31.176.539 26.712.102 2.967.910 12,5% 39 Wetter.de 26.999.289 25.490.584 3.615.361 16,5% 40 RP Online 27.165.494 25.224.323 5.460.208 27,6% 41 Shazam App 24.158.832 23.591.252 -1.362.046 -5,5% 42 RND 24.398.942 23.243.392 3.460.676 17,5% 43 Das Telefonbuch 24.274.592 22.812.579 1.625.704 7,7% 44 Gala.de 28.840.776 22.714.622 1.100.141 5,1% 45 Vodafone.de 22.651.316 21.970.856 450.863 2,1% 46 holidaycheck 24.134.080 20.341.952 9.243.015 83,3% 47 Hörzu 21.779.574 20.252.004 1.178.122 6,2% 48 TV Movie.de 21.704.954 20.183.466 -661.903 -3,2% 49 Das Örtliche 20.806.561 20.133.935 793.267 4,1% 50 GameStar 23.063.909 20.060.904 -612.859 -3,0% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Überdurchschnittlich stark wuchs der Traffic der herkömmlichen für stationäre Rechner programmierten Websites: 12 der Top-20-Seiten steigerten sich um mehr als 10%, in der mobilen Top 20 sind es nur fünf. Am deutlichsten nach oben ging es in der Online-Top-20 wiederum für RTL.de, ImmobilienScout24 und mobile.de, verloren haben hier Computerbild.de und Chefkoch.de.

IVW Januar 2018: Top 20 Angebote (nur Online) Visits gesamt Visits Inland Januar vs. Dezember 1 T-Online Contentangebot 198.817.653 190.991.864 12.470.082 7,0% 2 Bild.de 169.685.019 149.442.008 12.399.867 9,0% 3 eBay – Der weltweite Online-Marktplatz 160.668.588 139.460.114 7.513.726 5,7% 4 ebay Kleinanzeigen 104.253.979 95.776.616 12.367.916 14,8% 5 Spiegel Online 97.785.943 80.854.037 9.684.917 13,6% 6 Focus Online 71.590.186 63.562.246 4.418.788 7,5% 7 Welt 51.761.429 44.587.478 5.972.606 15,5% 8 Chip Online 44.263.752 37.774.295 117.257 0,3% 9 wetter.com 43.894.514 36.051.447 2.742.590 8,2% 10 WetterOnline 40.522.536 34.950.861 3.971.802 12,8% 11 mobile.de Der Automarkt 57.470.141 34.555.601 6.827.025 24,6% 12 Computerbild.de 36.758.976 32.935.975 -2.249.652 -6,4% 13 twitch.tv 36.447.963 32.677.464 5.001.128 18,1% 14 entertainweb 34.817.148 31.974.118 3.928.631 14,0% 15 RTL.de 34.668.514 31.578.592 10.597.646 50,5% 16 n-tv.de 34.666.449 30.256.759 3.275.000 12,1% 17 Zeitz Online 33.749.003 27.627.309 4.436.592 19,1% 18 ImmobilienScout24 27.050.071 25.266.656 7.433.120 41,7% 19 Süddeutsche.de 28.926.180 24.335.904 2.449.081 11,2% 20 Chefkoch.de 27.253.910 23.945.869 -7.261.939 -23,3% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Die größten prozentualen mobilen Gewinner des Monats heißen innerhalb der Top 20 ImmobilienScout24, stern und mobile.de, Visits verloren haben der kicker, WetterOnline, wetter.com, Chefkoch.de und Sport1.

IVW Januar 2018: Top 20 Angebote (nur Mobile) Visits gesamt Visits Inland Januar vs. Dezember 1 ebay Kleinanzeigen 368.985.233 355.940.399 48.529.125 15,8% 2 Bild.de 249.466.277 230.043.101 9.093.278 4,1% 3 T-Online Contentangebot 157.994.814 151.825.548 7.463.203 5,2% 4 Spiegel Online 150.160.630 130.293.637 7.069.694 5,7% 5 upday 521.745.270 113.752.220 3.581.127 3,3% 6 Focus Online 111.258.956 102.982.627 3.572.697 3,6% 7 kicker online 105.393.338 98.974.959 -16.844.715 -14,5% 8 WetterOnline 150.926.750 96.839.777 -5.679.946 -5,5% 9 n-tv.de 92.643.835 85.381.071 2.388.128 2,9% 10 Welt 73.727.542 66.407.177 162.906 0,2% 11 wetter.com 65.230.348 61.697.918 -477.060 -0,8% 12 mobile.de Der Automarkt 81.212.553 61.564.984 11.252.133 22,4% 13 Chefkoch.de 64.139.492 58.557.339 -13.630.426 -18,9% 14 Sport1 63.547.673 57.858.338 -3.712.579 -6,0% 15 TV Spielfilm.de 60.358.556 57.278.883 2.045.674 3,7% 16 ImmobilienScout24 57.554.825 55.574.338 15.831.280 39,8% 17 stern.de 42.328.381 38.469.052 7.490.235 24,2% 18 Zeit Online 39.365.727 33.847.829 3.787.547 12,6% 19 Süddeutsche.de 35.434.167 31.257.426 1.085.501 3,6% 20 FAZ.net 33.479.699 28.804.478 1.381.658 5,0% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Die großen Gewinner haben wir genannt, hier sind sie nochmal nach absoluten Zahlen auf einen Blick:

IVW Januar 2018: Top 5 Gewinner Visits gesamt Visits Inland Januar vs. Dezember Gesamt (Online+Mobile) 1 ebay Kleinanzeigen 473.239.212 451.717.015 60.897.041 15,6% 2 ImmobilienScout24 84.604.896 80.840.994 23.264.400 40,4% 3 Bild.de 419.151.296 379.485.109 21.493.145 6,0% 4 T-Online Contentangebot 356.812.467 342.817.412 19.933.285 6,2% 5 mobile.de Der Automarkt 138.682.694 96.120.585 18.079.158 23,2% nur Online 1 T-Online Contentangebot 198.817.653 190.991.864 12.470.082 7,0% 2 Bild.de 169.685.019 149.442.008 12.399.867 9,0% 3 ebay Kleinanzeigen 104.253.979 95.776.616 12.367.916 14,8% 4 RTL.de 34.668.514 31.578.592 10.597.646 50,5% 5 Spiegel Online 97.785.943 80.854.037 9.684.917 13,6% nur Mobile 1 ebay Kleinanzeigen 368.985.233 355.940.399 48.529.125 15,8% 2 ImmobilienScout24 57.554.825 55.574.338 15.831.280 39,8% 3 mobile.de Der Automarkt 81.212.553 61.564.984 11.252.133 22,4% 4 Bild.de 249.466.277 230.043.101 9.093.278 4,1% 5 stern.de 42.328.381 38.469.052 7.490.235 24,2% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Und die Verlierer in den einzelnen Rubriken: