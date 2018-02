Erste Reaktionen auf die GroKo-Einigung von SPD und Union: „Wir haben wenigstens noch das Kanzleramt“

Von

In einer öffentlichen WhatsApp-Gruppe für die Parteimitglieder hat die SPD-Spitze die Einigung mit der Union bestätigt. Müde, aber glückliche Gesichter sind zu sehen. Bis zum Mittag sind bereits erste Personalien der neuen Großen Koalitionen durchgestochen worden. So soll laut Medienberichten Olaf Scholz, Erster Bürgermeister in Hamburg, neuer SPD-Finanzminister werden. Nach Angaben der Bild-Zeitung wird auch der SPD-Parteivorsitzende Martin Schulz ins neue Merkel-Kabinett eintreten – als Außenminister und damit Nachfolger von Sigmar Gabriel. Was aus diesem wird, darüber wird bislang nur spekuliert. Eine Breaking News kam im Laufe des Vormittages auch von der SZ: Diese meldete, dass Schulz den Vorsitz der Partei abgeben werde. Ihm nachfolgen soll die ehemalige Arbeitsministerin und derzeit SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles.

Daneben wird die SPD die Schlüsselressorts Arbeit und Sozial, Familie, Justiz und Umwelt besetzen. Die Union wird nach bisherigen Erkenntnissen die Minister in den Ressorts Innenpolitik, Wirtschaft, Verteidigung und Landwirtschaft, Bildung, Gesundheit, Verkehr/Digitales besetzen. Das Ministerium des Innern soll CSU-Politiker Horst Seehofer führen.

Das Bild der #Groko in Deutschland verdichtet sich: Merkel Kanzlerin, Hamburgs SPD-Bürgermeister Olaf Scholz Finanzminister, Horst Seehofer Innenminister, Martin Schulz Außenminister. — Thomas Mayer (@TomMayerEuropa) February 7, 2018

„Es offenbart schon eine Ironie der Geschichte: Ausgerechnet in der CDU-Parteizentrale gelingt dem SPD-Vorsitzenden Martin Schulz ein beachtlicher politischer Erfolg, vielleicht gar der größte seiner knapp einjährigen Amtszeit mit vielen Aufs und Abs“, kommentiert die Welt in einem ersten Meinungsstück nach Abschluss der Verhandlungen. „Wie groß Schulz’ Verhandlungserfolg ist, zeigt sich daran, unter welchen Umständen die SPD zuletzt den Zugriff auf diese drei Schlüsselressorts bekommen hatte. Zuletzt nämlich war das im Jahr 2005, nach dem beeindruckenden Wahlkampf-Endspurt von Kanzler Gerhard Schröder (SPD), der Fall. Damals löste Merkel Schröder ab, die SPD wurde ihr Juniorpartner.“

Irre, dass ich mal den jungen Chef der @jusos als meine Lieblingsfigur in dem Theater identifiziere @KuehniKev https://t.co/57FcrRUtJ5 — Ulf Poschardt (@ulfposh) February 7, 2018

Da die Personalien nur nach Medienangaben bekannt und offiziell nicht bestätigt sind, halten sich die Nachrichtenseiten mit Kommentaren bislang noch zurück. Die ersten Leitartikel sind wohl eher für den Nachmittag zu erwarten. Unterdessen kommentieren die Beobachter und Journalisten die bisherigen Erkenntnisse aber in den sozialen Medien. Dort geht es in erster Linie ebenfalls noch um die Personalien, weniger um im Koalitionsvertrag festgehaltene Inhalte. So erkennt die Mehrheit der Journalisten und Medienvertreter einen Erfolg für die SPD. Manch einer sieht aus Sicht der CDU „ein Debakel“ in dem Ergebnis. Das sieht auch mancher Beobachter aus den Reihen der CDU so, wie beispielsweise der Bundestagsabgeordnete Olav Gutting.

Puuuh! Wir haben wenigstens noch das Kanzleramt! — Olav Gutting (@olavgutting) February 7, 2018

Gut, dass CDU und CSU keinen Mitgliederentscheid machen #GroKo — Konstantin v. Notz (@KonstantinNotz) February 7, 2018

Die #Groko steht. Finanzen, Außen und Arbeit an die SPD, #CSU-Chef Seehofer soll Innenminister werden. Wenn das stimmt, wäre das ein großer Erfolg für die #SPD. Und nahezu ein Debakel für die #CDU. — Martin Greive (@MartinGreive) February 7, 2018

Es sieht skurril aus, dass die CSU genauso viele Ministerien wie die CDU bekommt. Und das Ressort Digitales (wahrscheinlich Staatsminister im Kanzleramt) dazu. Mit Innen und Verkehr (mit Breitband?) ist CSU dann für Netzpolitik zuständig. Wetteraussicht: Das wird Sturm geben. https://t.co/Iemlj6ZtIe — netzpolitik (@netzpolitik) February 7, 2018

Digitales zur CSU, der wir das Debakel mit den Internetleitungen zu verdanken haben? Seehofer als Innenminister und damit auch verantwortlich für Digitale Verwaltung? Ade, Zukunft, es hätte so schön werden können. #GroKo https://t.co/9cmKNNtjfr — Dana Heide (@Dana_Heide) February 7, 2018

Die CSU bekommt ihre #Obergrenze, darf sie aber nicht so nennen.

Die SPD bekommt ihr #Einwanderungsgesetz, darf es aber nicht so nennen.

Wir bekommen Murks, müssen ihn aber #Koalitionsvertrag nennen. — extra3 (@extra3) February 5, 2018

Vorausschauende Beobachter haben nach dem erfolgreichen Abschluss bereits die kommende Hürde im Blick: den anstehenden Mitglieder-Entscheid der Sozialdemokraten.

Der Mitgliederentscheid der SPD geht demokratietechnisch völlig in Ordnung. Warum der Spaß allerdings vier Wochen dauert, ist gaga und gefährlich. Narrativ heute und morgen: SPD gewinnt Verhandlungen, ab übermorgen: SPD geht es nur um geile Posten. #GroKo — Marc Etzold (@MEtzold) February 7, 2018

Auch um die Zukunft des noch amtierenden Außenministers Sigmar Gabriel machen sich einige Beobachter Gedanken.

Ministerkarrieren, die (wahrscheinlich) vor einer Stunde (unfreiwillig) endeten:@sigmargabriel

Thomas de Maizière

Christian Schmidt

Gerd Müller — Gordon Repinski (@GordonRepinski) February 7, 2018

So macht Politik für die Bürger Sinn: Man löst den inzwischen beliebten Sigmar Gabriel als Außenminister ab, der im Amt an Format gewann – und ersetzt ihn durch einen der unbeliebtesten Politiker, der in seinem aktuellen Amt total überfordert ist. #Machtkampf #Postengeschacher — Janko (@JankoTietz) February 7, 2018