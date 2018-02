„Das Ding des Jahres“: Alles, was Sie über Stefan Raabs neue ProSieben-Show wissen müssen

Am Freitag meldet sich Stefan Raab mit einem neuen Format im TV zurück: der Erfinder-Show "Das Ding des Jahres" bei ProSieben. Dabei steht der TV-Entertainer allerdings nicht vor der Kamera, sondern zieht hinter den Kulissen die Strippen. Alles, was Sie darüber hinaus noch über Stefan Raabs Fernsehcomeback wissen müssen, erfahren Sie hier.

Seit dem Riesen-Erfolg des Vox-Formats „Die Höhle der Löwen“, sind Gründer-Shows hoch im Kurs. Nun will auch ProSieben mit „Das Ding des Jahres“ Erfindern und ihren Produkten eine Bühne – und potenziell Investment – bieten.

Kreativer Kopf hinter „Das Ding des Jahres“ ist Stefan Raab. Vor rund zwei Jahren hatte der Entertainer seinen Rückzug vom Bildschirm bekanntgegeben; nun kehrt er zu seinem früheren Heimatsender zurück – zumindest hinter der Kamera. Er kümmert sich hinter den Kulissen nicht nur um die Abläufe der neuen Show und lieferte auch die Idee für das Format. Raab war selbst vor ein paar Jahren unter die Erfinder gegangen: 2013 brachte er einen speziellen Duschkopf auf den Markt, bei dem die Haare nicht nass werden.

Worum geht’s?

In der Erfinder-Show „Das Ding des Jahres“ konkurrieren insgesamt 40 Tüftler aus dem deutschsprachigen Raum mit ihren Erfindungen um die Gunst des Publikums und einer Jury. In fünf Folgen treten jeweils acht kreative Köpfe in vier Duellen mit ihren Errungenschaften gegeneinander an. Präsentiert wird eine breite Palette von Erfindungen, die das Leben erleichtern sollen – darunter Haushaltshilfen und innovative Transportmittel. Den Siegern winkt ein Werbedeal bei den Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe in Höhe von 2,5 Millionen Euro.

Wer sind die Kandidaten?

Der älteste Tüftler ist 74 Jahre alt, die jüngsten sind 29. Im echten Leben arbeiten die Erfinder als Lkw-Fahrer, Juristen oder Werbetexter. Durchschnittlich zweieinhalb Jahre haben die Erfinder nach Senderangaben in die Entwicklung ihrer Produkte gesteckt.

Wer sitzt in der Jury?

Model Lena Gercke und Moderator Joko Winterscheidt treten in der Show als Juroren auf. Die beiden gelten mittlerweile zusammen mit Klaas Heufer-Umlauf als Zugpferde von ProSieben. Die Experten-Rolle in der Jury übernimmt der Chefeinkäufer der Supermarktkette Rewe, Hans-Jürgen Moog. Das Trio nimmt Erfindungen unter die Lupe, testet Produkte auf Alltagstauglichkeit und fragt die Tüftler über ihre Ideen aus.

Wie läuft die Abstimmung?

Die Juroren geben eine Bewertung für die Produkte ab, an der sich das Publikum orientieren kann. Wenn die Wahl der Jury von der Abstimmung des Publikums abweicht, kommen beide Favoriten ins Finale. Bei einer Liveshow kämpfen schließlich fünf bis zehn Erfinder um den Werbedeal. Wer den Zuschlag bekommt, entscheiden am Ende die Zuschauer. Die alles entscheidende Frage dabei: Welche Erfindung kann man besser gebrauchen?

Wer moderiert?

Wie ProSieben bereits im November des vergangenen Jahres bekannt gab, wird Janin Ullmann (u.a. „extra 3“ und „red.Style“) die Moderation der neuen Show übernehmen.

Wann läuft’s?

ProSieben zeigt „Das Ding des Jahres“ am Freitag und Samstag, 9. und 10. Februar, um 20.15 Uhr – anschließend immer samstags zur Primetime.

