Alexander von Schmettow ist der neue Kommunikationschef des BDZV

Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) hat Alexander von Schmettow, 42, zum neuen Leiter Kommunikation ernannt. Der PR-Fachwirt und Redakteur verantwortet ab April sowohl die interne als auch die externe Kommunikation des Verbands in Berlin und berichtet an Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff.

Von Schmettow kommt vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) in Berlin, wo er als Pressesprecher tätig war. Zuvor arbeitete er im Vorstandsstab und als Konzern-Pressesprecher der Deutschen Telekom in Bonn. Vor seinem Wechsel zur Telekom verantwortete er die Pressearbeit des Bayerischen Journalisten-Verbands in München. Politisches Know-how hat Alexander von Schmettow als persönlicher Referent eines Mitglieds des Europäischen Parlaments (Brüssel/Straßburg) gesammelt.

Er folgt auf Hans-Joachim Fuhrmann, der sein Amt nach 30-jähriger Tätigkeit im BDZV niedergelegt und sich als Berater selbständig gemacht hat. Pressesprecherin des BDZV ist Anja Pasquay.