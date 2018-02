trending: die Mauer, Kylie Jenners Baby, #twitternwierueddel, „Solo“ und Martin Luther King als Werbefigur

#trending // News & Themen

Vier sehr unterschiedliche Themen landeten am Montag an der Spitze der deutschsprachigen journalistischen Artikel mit den meisten Facebook- und Twitter-Interaktionen: Es ging um Hundewelpen, McDonald’s, Cannabis und die Berliner Mauer. Ganz vorn landete ein Text von RTL Next über einen Tierschutz-Aufreger in China. Dort hatte ein Zoo offenbar lebende Hundewelpen an Schlangen verfüttert. 12.000 Interaktionen sammelte der Text ein. Auch Platz 2 ging an RTL Next: In „McDonald’s bietet romantisches Drei-Gänge-Menü zum Valentinstag an“ ging es um eine Werbeaktion in Newcastle, die hierzulande immerhin für 10.500 Likes & Co. gut war.

Die Forderung des Bundes der Kriminalbeamten nach einem Ende des Cannabis-Verbots bescherte Spiegel Online 8.900 Interaktionen und Platz 3 der Tages-Charts. Rang 4 schließlich eroberte Der Tagesspiegel mit der Berliner Mauer. Passend zum Tag, an dem die Mauer genau so lang nicht mehr stand, wie sie zuvor existierte, hievten mehrere Online-Medien Fotos auf ihre Websites, die mit Schiebereglern in eine Vorher- oder eine Nachher-Richtung geändert werden konnten. Der Tagesspiegel war damit am erfolgreichsten (6.500 Likes & Co.), auch Spiegel Online punktete (4.700).