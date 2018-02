Kursexplosion nach Quartalsbilanz: Snap setzt weit mehr um als erwartet – und die Aktie schießt um 25 Prozent nach oben

Großer Befreiungsschlag nach Handelsschluss: Der an der Wall Street schwer gebeutelte Messenger-App-Anbieter konnte nach drei gescheiterten Versuchen endlich mit Vorlage seiner Geschäftsbilanz überzeugen. Das knapp sieben Jahre alte Internetunternehmen übertraf die Markterwartungen in jeder Form: Der Umsatz- und Nutzerzuwachs fiel stärker aus als erwartet, die Verluste waren kleiner als prognostiziert. Die Folge: Nach fast einem Jahr im Rückwärtsgang explodierte die Snap-Aktie mit einem Plus von 25 Prozent nach Handelsschluss förmlich.