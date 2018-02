„Eine Ära geht zu Ende“: Kicker-Verleger Bruno Schnell im Alter von 88 Jahren gestorben

Bruno Schnell ist mit 88 Jahren nach einer kurzen Krankheit am 27. Januar verstorben. Schnell war Verleger der Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung sowie des Olympia-Verlages, in dem das Kicker-Sportmagazin erscheint. Der Kicker widmete dem Verleger in der neuesten Ausgabe einen Nachruf: "Eine Ära geht zu Ende."