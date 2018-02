BurdaHome stellt sich neu auf: Zwei-Säulen-Strategie, Content Marketing und Vermarkter Netzwerk

BurdaHome stellt sich für 2018 neu auf und kündigt eine 360-Grad-Offensive an. Ab sofort werden die Magazine der Home-Sparte in den Säulen „Daily“ und „Lifestyle“ gebündelt. Gaby Höger („Daily“) und Anke Krohmer („Lifestyle“) übernehmen die Leitung, während Gabriele Mühlen BurdaHome verlässt. Außerdem soll das eigene Vermarkter-Netzwerk First in Food ausgebaut werden und mit der Food Factory wird Branded Content angeboten.