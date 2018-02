Von “Döpfner gehen die Frauen von der Fahne“ bis „Helm auf!“: die Reaktionen zum Ende des Bild-Machtkampfs

Es ist die Mediennachricht des Tages: Tanit Koch verlässt die Bild-Chefredaktion und Axel Springer. Die Reaktionen im Social-Web fallen derzeit noch eindeutig aus: Viel Zuspruch für die Konsequenz und den Entschluss von Koch und Kritik am Verlagshaus und dem künftigen Bild-Alleinherrscher Julian Reichelt, der aber auch als einer der "brillantesten Köpfe" der Medienlandschaft gelobt wird.

Via Twitter verabschiedete sich Tanit Koch mit dem knappen Satz: „Es war mir ein Vergnügen!“.

Direkte Twitter-Antwort vom ehemaligen Spiegel-Chef und Ex-Digitalchef der FAZ, Mathias Müller von Blumencron: „Good luck Tanit! Abschied ist immer auch Befreiung, Aufbruch, neue Chance, neues aufregendes Leben.“

Zuvor hatte Koch in einer internen Mail an die Bild-Redaktion noch offen erklärt: „Wenn zwei Menschen professionell nicht harmonieren, lässt sich das eine Zeitlang durch Kompromisse ausgleichen. 2017 war davon geprägt, bis meine Kompromissbereitschaft an ihre Grenzen gelangte.“

Boshafter Kommentar von Stefan Niggemeier dazu:

Dabei kann man sich gar nicht vorstellen, was schwierig daran sein könnte, mit jemandem wie Julian Reichelt harmonisch zusammenzuarbeiten. — Stefan Niggemeier (@niggi) February 2, 2018

Ein anderer Twitterer stellte sich vor, wie die Zusammenarbeit von Koch und Reichelt ausgesehen haben könnte

Julian: „Tanit kann ich dich kurz mal stören?“

Tanit: „Ja, was ist denn? 🙄“

J: „Nix, wollt dich nur kurz stören 🤘“

T: „🙄😤“ Dialoge ausm @BILD -Grossraumbüro 😂 — Irgendwas mit Dschungel (@Paeddy1994_yt) February 2, 2018

Die Kommentare via Twitter teilen sich in drei Gruppen auf: Die einen kommentieren den Ausstieg der Chefredakteurin, die anderen die komplette Übernahme der Führung durch Julian Reichelt und die dritten befassen allgemein mit der Situation der Boulevard-Zeitung.

Wolfgang Blau findet es schade, dass Koch ihren Job aufgibt hält die Pressemitteilung jedoch auch für „bewundernswert ehrlich“.

Wie schade.

Und: Bewundernswert ehrliche Pressemeldung. https://t.co/cqkKfR963g — Wolfgang Blau (@wblau) February 2, 2018

Anna von Garmissen beschäftigt sich dagegen mit einem anderem Aspekt:

"Vorstandschef Mathias Döpfner gehen die Frauen von der Fahne."@tanit verlässt die @BILD https://t.co/JqJQiGU6yF — Anna von Garmissen (@avg_jour) February 2, 2018

Alles Gute, @tanit! Ein echter Verlust für Bild – enttäuschend von Springer Dich nicht zu halten. — Anita Zielina (@Zielina) February 2, 2018

Don Alphonso zeigte sich wenig begeistert von den personellen Veränderungen in der Chefredaktion. Allerdings reichert er seinen Tweet noch mit einer Portion Aufschrei-Ironie an.

Bereits die ersten Reaktionen zeigen zudem, dass sich an der Person von Julian Reichelt viele Kollegen und Beobachter reiben werden.

Ich halte den neuen @BILD-Sonnenkönig @jreichelt für einen der brilliantesten Köpfe in der Medienlandschaft. Leider auch für extrem humorlos, vom Ehrgeiz zerfressen und gefährlich selbstüberschätzend. — Peter Bulo Böhling (@DerBulo) February 2, 2018

Die @tanit Koch verlässt @BILD also, weil sie mit Julian Reichelt „nicht harmonierte“. Es ist aller Ehren wert, mit allem, was Julian Reichelt sagt, tut oder schreibt, nicht zu harmonieren. Und darum: Good luck. #BILD — Imre Grimm (@ImreGrimm) February 2, 2018

"Wir haben ein gigantisches Misstrauen übersehen". Im Sommer 2016 habe ich #JulianReichelt für #NervöseRepublik interviewt. Jetzt entscheidet er alleine über die großen Buchstaben – und nicht #ChefredakteurinTanitKoch https://t.co/nIEqU90hNQ — Stephan Lamby (@LambyStephan) February 2, 2018

Immerhin hat es Julian Reichelt geschafft, dass zum ersten Mal alle einer Bild-Chefredakteurin nachweinen. Sogar solche, die sonst nie jemand der Bild nachweinen würden. — Christian Jakubetz (@cjakubetz) February 2, 2018