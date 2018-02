Vanity Fair Die jährliche Hollywood-Ausgabe der Vanity Fair ist so etwas wie das Diät-Heft des stern, das stets direkt nach Weihnachten kommt: ein garantierter Top-Seller. In diesem Jahr fotografierte Annie Leibovitz die Riege der gerade angesagtesten Persönlichkeiten des Film-Business. In der Nachbearbeitung bekam Reese Witherspoon allerdings auf einmal drei Beine. Die Schauspielerin nahm es jedoch mit Humor und twitterte: “Jetzt weiß es wohl jeder…ich habe drei Beine. Ich hoffe, Ihr akzeptiert mich noch immer so, wie ich bin.”