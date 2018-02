Quartalszahlen: Apple verdient 20 Milliarden Dollar, verkauft aber weniger iPhones als im Vorjahreszeitraum

Von

Nach zwei Wochen im „vollen Panik-Modus“ an der Wall Street hat Apple-CEO Tim Cook das mit Spannung erwartete Zahlenwerk für das Weihnachtsquartal vorgelegt. Im Geschäftszeitraum zwischen Anfang Oktober und Ende Dezember konnte Apple die Erwartungen der Analysten dabei knapp übertreffen.

Statt wie erwartet 87,1 Milliarden Dollar erlöste der Kultkonzern aus Cupertino im abgelaufenen Quartal tatsächlich 88,3 Milliarden Dollar – ein Anstieg von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, in dem Apple noch 78,4 Milliarden Dollar erlöst hatte.

Größter Nettogewinn der Wirtschaftsgeschichte

Gleichzeitig konnte Konzernchef Cook den mit Abstand größten Konzerngewinn der Wirtschaftsgesichte verkünden: Der Nettogewinn zog im abgelaufenen ersten Quartal des neuen Fiskaljahres von 17,89 Milliarden Dollar auf 20,1 Milliarden Dollar an.

Weil Apple aber seit Jahren exzessiv – im vergangenen Geschäftsjahr allein für 35 Milliarden Dollar – eigene Aktien zurückkauft, konnte der Gewinn je Aktie noch massiver gesteigert werden: nämlich von 3,36 Dollar auf 3,89 je Anteilsschein verbessert und die Erwartungen der Wall Street, die bei 3,86 Dollar gelegen hatten, damit marginal übertroffen werden.

Apple verkauft weniger iPhones als im Vorjahresquartal

Treiber der Geschäftsentwicklung war einmal mehr das mit Abstand wichtigste Produkt der Konzerngeschichte: das iPhone. Angetrieben vom Ende September gelaunchten iPhone 8 und dem im November gelaunchten iPhone X konnte der wertvollste Konzern der Welt 77,3 Millionen Geräte verkaufen, blieb damit jedoch überraschenderweise unter dem Vorjahresergebnis von 78,3 Millionen.

Die Wall Street-Schätzungen, die bei rund 80 Millionen verkauften iPhones gelegen hatten, wurden damit deutlich verfehlt. Dass Apple am Ende also trotz rückläufiger iPhone-Verkäufe deutlich mehr verdiente, lag am Ende vor allem deutlich gestiegenen Durchschnittsverkaufpreises, der um mehr als 100 Dollar auf 796 Dollar je Gerät gestiegen ist – und damit offenkundig maßgeblich durch das hochpreisige iPhone X beeinflusst wurde.

My estimate for iPhone units was expecting a lot more iPhone 8 with an average pricing of $710. Actual ASP was $796. A LOT of iPhone X were sold. — Horace Dediu (@asymco) February 1, 2018

Apple verkaufte im vierten Kalenderquartal, das bereits das erste seines Fiskaljahres 2018, zudem praktisch ebensoviele iPads wie im Vorjahreszeitraum (13,17 vs. 13,08 Millionen Einheiten), aber um 5 Prozent weniger Macs (5,1 vs. 5,38 Millionen Einheiten).

BREAKING: Apple shipped 77.3M iPhones, 13.2M iPads and 5.1M Macs last quarter https://t.co/3jh6UN0ts0 pic.twitter.com/28BWaBjgbG — CNBC (@CNBC) February 1, 2018

März-Ausblick enttäuscht

Ebenso unter dem Erwartungen fiel der Ausblick auf das März-Quartal aus: Tim Cook stellt Erlöse zwischen 60 und 62 Milliarden Dollar in Aussicht, während die Wall Street 65,9 Milliarden Dollar erwartete.

Apple-Aktien, die in Sorge vor der Quartalsbilanz in den vergangen zwei Wochen fast 10 Prozent an Wert verloren hatten, gaben in unmittelbarer Reaktion auf die Bilanz weiter nach, tendierten dann im nachbörslichen Handel dann jedoch weitgehend unverändert.