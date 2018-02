Amazon-Quartalszahlen: Jeff Bezos übertrifft mit Rekordgewinn von 1,9 Milliarden Dollar die Wall Street-Erwartungen

Die spektakuläre Erfolgsstory geht weiter: Von Quartal zu Quartal kann Amazon die Wall Street mit besser als erwarteten Quartalsergebnissen überraschen – so auch nach Handelsschluss. Im Dezember-Quartal konnte der E-Commerce-Riese mit Umsätzen von 60,5 Milliarden Dollar die Analystenschätzungen erneut pulverisieren. Gleichzeitig erzielte Amazon mit 1,9 Milliarden Dollar den größten Nettogewinn der Unternehmensgeschichte. Die Amazon-Aktie, die zuletzt immer neue Allzeithochs aufgestellt hat, legt nachbörslich weiter zu.

Der Boom geht weiter: Der nach Alphabet zweitwertvollste Internetkonzern der Welt übertraf bei Vorlage seines neusten Zahlenwerkes die Erwartungen der Wall Street, wenn man den Indikationen des nachbörslichen Handels trauen darf: Die Amazon-Aktie legt nämlich um 5 Prozent auf 1450 Dollar zu.

Umsatzsteigerung von 38 Prozent

Auslöser dafür waren Quartalszahlen, die erneut die Analysten-Schätzungen schlugen: So setzte Amazon zwischen Anfang Oktober und Ende Dezember bereits 60,5 Milliarden Dollar um – die Wall Street hatte allerdings mit Erlösen in Höhe von 59,85 Milliarden Dollar gerechnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als Amazon 43,7 Milliarden Dollar erlöst hatte, zogen die Umsätze damit um immer noch beeindruckende 38 Prozent an – jedoch flossen in diesem Jahr auch erstmals Erlöse von Whole Foods mit ein.

Größter Gewinn der Konzerngeschichte Anzeige

Noch rasanter entwickelte sich der Gewinn des Internet-Dinos, auf den Konzernchef Jeff Bezos zugunsten des Wachstums lange Zeit verzichtet hatte. Nach einem Überschuss von 749 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum konnte Amazon im vierten Quartal 2017 unter dem Strich nunmehr 1,9 Milliarden Dollar oder 3,75 Dollar je Aktie ausweisen. Es war Amazons elfter Quartalsgewinn in Folge und gleichzeitig der größte der Konzerngeschichte.

Im gesamten Fiskaljahr 2017 konnte Amazon seine Umsätze von 136 Milliarden auf nunmehr bereits 177,9 Milliarden Dollar steigern. Unter dem Strich verdient der viertwertvollste Konzern der Welt 2017 bereits 3 Milliarden Dollar nach 2,4 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

Treiber der enormen Geschäftsdynamik war wieder einmal die rasant wachsende Cloud-Computing-Sparte AWS (Amazon Web Services), die abermals um 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (3,5 Milliarden Dollar) zulegte und nun bereits mehr als 5,1 Milliarden Dollar erlöste. 64 Prozent des operativen Gewinns erzielte Amazon bereits mit der Cloud.