trending: ein toter Großwildjäger, schon wieder das „kinder“-Eis, der Familiennachzug, Mister Rogers und ein Känguru

#trending // Worldwide Am Freitag fand in Australien der Australia Day statt, ein Feiertag, der an die Ankunft der ersten Einwanderer auf dem Kontinent erinnert. Und was passt besser zu einem solchen Nationalfeiertag als ein Tier, für das Australien weltberühmt ist? Das Känguru ist natürlich gemeint. Ein Unfall, der ausgerechnet am Australia Day stattgefunden haben soll, bescherte der australischen Online-Nachrichtenmarke news.com.au am Dienstag einen großen Facebook-Hit. Das entsprechende Video zeigt einen Zusammenstoß einer Fahrradfahrerin mit einem Känguru. 2,5 Millionen mal wurde es angeschaut, über 96.000 Interaktionen sammelte es ein. Is there anything more Straya than this? A cyclist was knocked out by a kangaroo on Australia Day. Posted by news.com.au on Montag, 29. Januar 2018