„Historische Fake News“: Dieses MDR-Format zeigt, dass Falschmeldungen kein Social-Media-Phänomen sind

Moderator Tim Berendonk schaut kritisch, während sein Tonfall die berechtigten Zweifel zum Ausdruck bringt, die bei dem Thema angebracht sind. Er spricht über Fake News, Fälschungen und Desinformationen, die in jüngerer Vergangenheit vor allem durch die US-Wahl in den Fokus rückten. Seitdem versuchen die Politik und Medien verstärkt dagegen vorzugehen. Berendonk präsentiert den Zuschauern Beispiele dieses Phänomens und entlarvt diese in den rund fünfminütigen Videos mit Hilfe von Quellen und Wissenschaftlern als das, was sie tatsächlich sind: Lug und Trug.

Ausgangsthese des MDR-Formats „Historische Fake News“ ist, dass Fake News kein Phänomen der sozialen Medien sind, sondern das Problem lediglich verstärken und einem größeren Teil der Öffentlichkeit zugänglich machen. „Alle reden über Fake News“, sagt Annett Stiebritz-Stepputat, MDR-Redakteurin und Projektleiterin des Medienkompetenzportals „Medien360G“, im Gespräch mit MEEDIA. „Dabei wurde in verschiedenen medialen Zusammenhängen schon immer geschwindelt. Es hat also nichts mit unserem Zeitgeist zu tun.“ Bereits seit Jahrhunderten werden vermeintlich echte Nachrichten fingiert, um die Öffentlichkeit zu täuschen und bestimmte Interessen durchzusetzen. Das wolle die Redaktion mit dem Format aufzeigen.

In der zehnteiligen Serie, produziert von der Hamburger Firma freeeye.tv, werden unter anderem die Hitler-Tagebücher, die fiktiven Interviews vom Schweizer Autor Tom Kummer und Orson Welles berühmtes Hörspiel „Krieg der Welten“ behandelt. „Es soll sich um Fake News handeln, die einer gewissen Öffentlichkeit ein Begriff sind“, erklärt Stiebritz-Stepputat. Dazu gehören ebenso folgenreichere Fälle wie die Brutkastengeschichte. Diese wurde Ende 1990 als Legitimation für die militärische Intervention in den Ersten Golfkrieg herangezogen. Allein der damalige US-Präsident Georg Bush Senior erwähnte den Vorfall, dass irakische Soldaten Babys aus den Brutkästen holten und auf dem Boden sterben ließen, in vielen wichtigen Reden. Tatsächlich ist es eine Lüge, die die New Yorker PR-Agentur Hill & Knowlton in Umlauf brachte, um die US-Bevölkerung vom Kriegseinsatz zu überzeugen.

Falschmeldungen, die Jahrhunderte überstehen

„Wir präsentieren anspruchsvolle Themen, die einer aktiven Teilhabe des Publikums bedürfen“, so Stiebritz-Stepputat gegenüber MEEDIA. Die Redaktion glaube an einen mitdenkenden Bürger. „Wir zeigen Argumente auf, ohne zu belehren“, sagt sie. Damit die Redaktion bei der Recherche nicht selbst irgendwelchen Lügen aufsitzt, werden die zunächst von der Produktionsfirma freeeye.tv erarbeiteten Skripte in einem zweiten Schritt detailliert geprüft. „Die Geschichte wird auf Logik und Sinn kontrolliert“, so Stiebritz-Stepputat. Auch der Eindruck der im Beitrag verwendeten Quellen ist entscheidend.

Die MDR-Redaktion beleuchtet in ihrer Sendung schlüssig und unterhaltsam, wie derartige Desinformationskampagnen Wissenschaftler, Politiker und Bürger in ihrer Wahrnehmung beeinflussen. Manch Fälschung wird noch Jahrzehnte oder Jahrhunderte später von Teilen der Öffentlichkeit für wahr gehalten – wie im Fall von Ludwig II., König von Bayern. Dieser soll einem US-amerikanischen Journalisten ein Interview gegeben haben. „Es ist verrückt, dass Wissenschaftler das Interview lange Zeit als Referenz genommen haben“, sagt Stiebritz-Stepputat. „An der Geschichte wirken auf den ersten Blick so viele Punkte merkwürdig.“ Erst ein französischer Privatgelehrter zweifelte an der Echtheit des Gesprächs und deckte den Spuk auf. Mittlerweile erkennen es auch Historiker als Fälschung an.

Oder die sogenannte Konstantinische Schenkung: Ein Dokument, das angeblich zu Beginn des 4. Jahrhunderts vom römischen Kaiser Konstantin I. ausgestellt wurde. Die Päpste nutzten jene Urkunde über viele Jahrhunderte als Beweis, ihre Vormacht in der Christenheit und territoriale Ansprüche zu begründen – auch eine Fälschung.

