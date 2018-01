„Ein starkes, aber hartes Jahr“: Facebook setzt im vierten Quartal bereits 13 Milliarden Dollar um, doch der Newsfeed-Umbau belastet

Von

„Facebook hat eine Menge vor sich“: Rein wirtschaftlich scheint Mark Zuckerberg kaum einen Grund für seinen großen Facebook-Umbau zu haben, den der 33-Jährige als seine große Jahres-Herausforderung ankündigte.

Facebook’s Q4 revenue was $12.9 billion. That’s up 47% from a year ago. $FB pic.twitter.com/NS8fhbBZDI

Nach 8,6 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum erlöste der nach Alphabet, Amazon und Tencent inzwischen nur noch viertwertvollste Internetkonzern der Welt zwischen Anfang Oktober und Ende Dezember nunmehr bereits 12,97 Milliarden Dollar, was einem Umsatzplus von nochmals 47 Prozent entsprach. Analysten hatten lediglich mit Umsätzen von 12,55 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Gewinne explodieren exorbitant weiter: Das weltgrößte soziale Netzwerk konnte seinen operativen Gewinn um stolze 61 Prozent steigern – von 4,57 Milliarden auf nunmehr bereits 7,35 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn je Aktie (GAAP) stieg auf 2,21 Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Wall Street, die noch bei 1,95 Dollar je Anteilsschein gelegen hatten, damit um Längen.

Das Nettoergebnis wurde jedoch durch eine Sondersteuerzahlung für das Gesamtjahr 2017 in Höhe von 3,2 Milliarden Dollar geschmälert.

Nach GAAP-Bilanzierungsstandard stieg der Konzerngewinn unter dem Strich lediglich um 20 Prozent auf 4,27 Milliarden Dollar.

Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg zudem gegenüber dem Vorjahresquartal um weitere 14 Prozent auf nunmehr 2,13 Milliarden Mitglieder. Facebook hatte den Durchbruch durch die historische 2-Milliarden-Nutzer-Marke erst Ende Juni vergangenen Jahres vermeldet.

1,4 Milliarden Facebooker loggen sich inzwischen täglich in das Social Network ein (ebenfalls plus 14 Prozent). Für Irritationen sorgte dagegen der erste Nutzerrückgang in den USA. In den vergangenen drei Monaten nutzten 184 Millionen Amerikaner – und damit eine Million weniger – täglich das Social Network.

Facebook’s user growth slows. Also, first-ever decline in north america users, to 184M from 185M. Concerns I flagged earlier today: https://t.co/I6btgolHsv pic.twitter.com/sfbiE4zIjs

Mehr noch: Konzernchef Zuckerberg gestand ein, dass der Umbau des Newsfeeds die Verweildauer der Nutzer reduziert hat. „Wir haben bereits im letzten Quartal Änderungen gemacht, nach denen weniger Viralvideos gezeigt wurden, um sicherzustellen, dass die verbrachte Zeit auf Facebook gut angelegt ist“, wiederholte der Facebook-CEO in einem neuen Post sein Umbau-Mantra.

„Wir haben Änderungen duchgeführt, die zu einer Reduktion der auf Facebook verbrachten Zeit von ungefähr 50 Millionen Stunden am Tag geführt haben“, rechnete Zuckerberg vor – und verschreckte damit Anleger.

An der Wall Street wurde der Internet-Gigant für die Bilanz und die begleitenden Ausführungen abgestraft: Die Facebook-Aktie gab nachbörslich um 4 Prozent auf 178 Dollar nach.

$FB “Helping people connect is more important than getting them to spend more time on Facebook”

Manchurian CEO can’t be ruled out yet. pic.twitter.com/FI34OGtj2h

— Jeff Macke (@JeffMacke) January 31, 2018