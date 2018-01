trending: das kinder-Eis, die Goldenen Blogger, Andreas Scheuers ernster Blick, Eminem in Hannover und Chief Wahoo

#trending // Worldwide

Große Aufregung um Chief Wahoo, das Logo des Baseball-Teams Cleveland Indians. Die stereotype Comicfigur, die einen Indianer zeigt, sorgt schon seit Jahrzehnten immer wieder für Kontroversen, wurde 2013 von vielen Gegenständen und Kleidungsstücken des Teams entfernt. Nun, zur Saison 2019, wird Chief Wahoo auch von den Trikots entfernt. Rob Manfred, Comissioner der MLB, teilte mit, dass die Cleveland Indians „ultimately agreed with my position that the logo is no longer appropriate for on-field use in Major League Baseball, and I appreciate Mr. Dolan’s acknowledgment that removing it from the on-field uniform by the start of the 2019 season is the right course.“ Die New York Times sammelte mit der Nachricht über 140.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter ein, die Story war damit der englischsprachige Artikel mit den meisten Interaktionen des Tages.