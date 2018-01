Streit um „Tagesschau“-App: NDR will vors Bundesverfassungsgericht

Der NDR ruft im Rechtsstreit um die "Tagesschau"-App das Bundesverfassungsgericht an. Man habe am 22. Januar gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Köln (OLG) "fristwahrend Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht", teilte der Norddeutsche Rundfunk am Montagabend per Mail mit.