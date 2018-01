„Bitte niemals aufhören:“ So feiert die Social Media-Welt Tennislegende Roger Federer nach seinem emotionalen Australian Open-Triumph

Was für ein Match. Was für ein historischer Triumph. Und was für Emotionen danach. Roger Federer sicherte sich am Sonntag wie schon im Vorjahr in einem Fünfsatz-Thriller den Titel bei den Australian Open. Zu Beginn des fünften Satzes schien der Tennislegende der fast sicher geglaubte 20. Titel bei einem Grand Slam-Turnier doch noch zu entgleiten, doch dann schaltete der 36-Jährige erneut in den Maestro-Modus. Nicht nur die Tenniswelt verneigte sich auf Twitter vor dem sympathischen Schweizer – von allem wegen seiner Dankesrede, bei der kein Auge trocken blieb...

Tennislegende Roger Federer galt bereits vor dem erneuten Australian Open-Finale gegen Marin Cilic mit 19. Grand Slam-Titeln und der längsten Zeit auf dem ersten Platz der Tennisweltrangliste (302 Wochen) als der GOAT, der größte (seines Sports) aller Zeiten.

Doch mit dem 3-Stunden-Sieg gegen den aufschlagstarken Kroaten fügte Federer seinem Legendenstatus ein weiteres, gewichtiges Kapitel hinzu. Nicht nur wiederholte Federer im fortgeschrittenen Alter von 36 Jahren seinen Vorjahrestriumph, der Schweizer gewann auch erneut in fünf hart umkämpften Sätzen. Federer verbesserte seinen Grand Slam-Rekord auf die historische Marke von 20 Titeln.

Roger Federer was rendered speechless with emotion after winning the Australian Open – his 20th grand slam title.

Read more: https://t.co/VczydbmTbf pic.twitter.com/O5Zge4Zkbk — The Telegraph (@Telegraph) January 28, 2018

Was Federer, dem ohnehin schon über die Maßen beliebten Schweizer, in der Stunde seines historischen Triumphs zusätzliche Sympathien einbrachte, war die hochemotionale Dankesrede auf der anschließenden Siegerehrung. Den mehrfachen Weltsportler übermannten beim Dank an das Publikum und sein Team seine Gefühle, die unzählige Nutzer in den sozialen Medien rund um die Welt rührten:

Get tissues ready! Roger Federer’s acceptance speech (especially at the end) is one for the ages! #AusOpen #Federer pic.twitter.com/u01sN6MwZc — Shomeo (@SassBaller) January 28, 2018

Federer’s speeches are worth the price of admission

alone. Forget the tennis. Seeing how much it still means to him after 20 majors is the best. Raw emotion. Please never retire!!!! #Federer #AusOpen — Trent Copeland (@copes9) January 28, 2018

The legend’s tears are a reminder not to take successs for granted ever !#Federer pic.twitter.com/Jhq4Gpo3Ya — Anjana Om Kashyap (@anjanaomkashyap) January 28, 2018

Federer selbst twitterte nach dem Match, ihm bedeute sein 6. Australian Open-Sieg „mehr als ich je ausdrücken könnte“.

Going to sleep well tonight. Thank you to everyone for the love and support. It means more than I could possible describe pic.twitter.com/8t0f38vTLB — Roger Federer (@rogerfederer) January 28, 2018

Zahlreiche Sportler und andere Prominente zollten Federer auf Twitter Tribut:

Roger Federer is a legend who can’t be appreciated with adjectives anymore. #Federer #AustralianOpenfinal — Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) January 28, 2018