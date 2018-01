Bilanz und Blau sollen auch allein überzeugen: Springer gibt Welt-Beilagen bundesweit in den Einzelverkauf

Der Axel Springer Verlag traut seinen beiden Monatstiteln Bilanz und Blau zu, sich auch allein am Kiosk schlagen zu können. Zukünftig sollen das Wirtschafts- wie auch das Kunstmagazin nicht mehr nur als Beilage in der Welt erscheinen, sondern auch einzeln in den Zeitschriftenregalen liegen. Beide Hefte hätten sich mittlerweile fest im Markt etabliert, glaubt Springer.