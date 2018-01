Gruner + Jahrs „Team Joko“: Alte Milchstrasse-Connection entwickelt Winterscheidt-Magazin

Wie Gruner + Jahr am Mittwoch mitteilte, ist die Redaktionsspitze des neuen Personality-Magazins unter dem Arbeitstitel "Joko" nun komplett – und setzt sich aus bekannten Gesichtern von Dirk Mantheys früherer Verlagsgruppe Milchstrasse zusammen. So holte Chefredakteur Christian Krug Michalis Pantelouris als Redaktionsleiter ins Boot sowie Heico Forster als Art- und Marcus Luft als Styledirektor.

Die erste Ausgabe des von Gruner + Jahr (G+J) angekündigten Personality-Magazins mit Joko Winterscheidt erscheint Ende März dieses Jahres. Winterscheidt übernimmt – wie auch schon Barbara Schöneberger beim G+J-Heft Barbara – als festes Mitglied der Redaktion laut künftigem Impressum die Funktion des Editor at „very“ Large. Die zur Jahreszeit passend ziemlich jecke Pressemitteilung begründet diese Funktion des langjährigen ProSieben-Moderators („Circus Halligalli“, „Joko & Klaas“) damit, dass der 39-Jährige „größer ist als alle anderen“ im Redaktionsteam. Winterscheidt beteilige sich „aktiv und immer gut drauf an der Entwicklung und Produktion der Themen“. Zitat des angehenden Magazinmachers laut G+J: „Ich kann mehr als nur gut aussehen, aber ich sehe schon sehr gut aus.“

Chefredakteur ist stern-Chef Christian Krug. Als Redaktionsleiter tritt Michalis Pantelouris an, u.a. Autor für das Süddeutsche Zeitung Magazin, GEO und Die Zeit. Außerdem schrieb er schon für „Max“ und „L’Officiel“. Artdirektor ist Heico Forster, der auch das Titel-Ressort des stern leitet und viele Jahre den Look von Heften der Verlagsgruppe Milchstrasse (u.a. „TV Spielfilm“) konzipierte. Forster war ebenfalls bereits als Artdirektor von Amica, Max und National Geographic tätig. Die Mode- und Beauty-Ressorts verantwortet mit Marcus Luft in der Position des Style-Directors ebenfalls ein ehemaliger Milchstrasse-Mitstreiter (Amica). Luft ist seit zehn Jahren Fashion Director bei der Gala und seit zwei Jahren stellvertretender Chefredakteur des Heftes. Auch Christian Krug war mehrere Jahre in der Verlagsgruppe Milchstrasse in Top-Führungspositionen tätig, u.a. als Chefredakteur von Max.

Nach den erfolgreichen Launches der Personality-Magazine Barbara (Schöneberger) sowie dem mithilfe des „Doktors der Nation“, Eckart von Hirschhausen, runderneuerten stern Gesund leben wird der Start von „Joko“ in der Branche mit Spannung erwartet.