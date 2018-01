Daniela Katzenberger, Ingolf Lück & Die Lochis: Bild verrät die Teilnehmer von „Let’s Dance“

Kurz nach Ende von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" startet bei RTL Anfang März wie in jedem Jahr die neue Staffel "Let's Dance". Die Bild verriet am Dienstag vorab die elf prominenten Teilnehmer, die vor der Jury um die Wette tanzen werden. Mit dabei sind die YouTube-Stars Heiko & Roman Lochmann aka "Die Lochis", Daniela Katzenberger und TV-Moderator Ingolf Lück.

Während Jenny Frankhauser zurzeit noch im australischen Dschungelcamp sitzt, verkündet die Bild, dass ihre prominente Halbschwester Daniela Katzenbeger im Frühling bei „Let’s Dance“ übers Parkett wirbeln wird.

Insgesamt zwölf Stars stellen sich ab März 2018 wieder den kritischen Augen der Jury, bestehend aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González. Wie die Bild erfahren haben will, wird auch Schauspielerin Tina Ruland mitmachen, die vor allem durch ihre Rolle in „Manta Manta“ bekannt wurde und seitdem in zahlreichen deutschen Fernsehfilmen und Serien wie „Tatort“, „Rosamunde Pilcher“ oder „Das Traumschiff“ mitgewirkt hat.

Außerdem dabei sind: Moderator und Comedian Thomas Hermanns, „Germany’s Next Topmodel“-Gewinnerin Barbara Meier, Schauspieler Bela Klentze („Alles was zählt“), die Ex-Bachelorette Jessica Pazka, Fernsehkoch Chakall, die Gebrüder Lochmann alias „Die Lochis“, Schauspielerin Iris Mareike Steen („GZSZ“), „Wochenshow“-Komiker Ingolf Lück und Schauspielerin Julia Dietze (u.a. „Iron Sky“).

„Let’s Dance“ geht in diesem Jahr in die mittlerweile elfte Staffel; erstmalig strahlte RTL das Format im Jahr 2006 aus. Die Moderation übernimmt im diesen Jahr wieder Daniel Hartwich; Sylvie Meis musste ihren Platz als Co-Moderatorin jedoch für Victoria Swarovski räumen