Berufswunsch Influencer? Ohne echte Leidenschaft und treue Follower geht da gar nichts

Ein WDR-Experiment hat es kürzlich gezeigt: Mit nur wenig monetärem Einsatz eine große Reichweite aufbauen, sich Influencer nennen und die Werbeanzeigen fliegen einem nur so zu. Klingt simpel, ist aber zu kurz gedacht, sagt Branchenkenner Björn Wenzel. Wer langfristig Erfolg haben will, sollte sich lieber an einige Regeln halten.