Audioformate im Aufwind: ARD-Tochter AS&S vermarktet Podcast der Süddeutsche Zeitung

Die Radiobranche ist im Podcast-Fieber. Immer mehr akustische Formate kommen auf den Markt. Jetzt hat die AS&S einen neuen Auftrag an Land gezogen. Der ARD-Tochter übernimmt die Vermarktung des Podcasts „Das Thema“ der Süddeutschen Zeitung. Damit drängt der ARD-Vermarkter weiter in ein aufkeimendes Geschäftsfeld, das mit dem Einstieg der Autoindustrie in den Markt der selbstfahrenden Autos an Dynamik gewinnen könnte.