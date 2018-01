Amazon-Gründer Jeff Bezos wird mit dem Axel Springer Award ausgezeichnet

Amazon-Gründer und CEO Jeff Bezos wird in diesem Jahr mit dem Axel Springer Award ausgezeichnet. Die Preisverleihung mit Jeff Bezos findet am 24. April in Berlin statt. Mit der Auszeichnung soll sein "visionäres Unternehmertum in der Internetwirtschaft sowie die konsequente Digitalisierungsstrategie der 140-jährigen US-Traditionszeitung" gewürdigt werden. Bezos ist auch Eigentümer der Washington Post.