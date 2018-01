Medien-Woche: Auf diese Serien freuen wir uns 2018 am meisten

In dieser Ausgabe unseres Podcasts "Die Medien-Woche" spricht Stefan Winterbauer mit Nora Burgard-Arp über die Serienjahrgänge 2017 und 2018. Welches waren die Serien, die im vergangenen Jahr den stärksten Eindruck hinterließen, auf welche Serien darf man sich in diesem Jahr besonders freuen? Mit dabei sind u.a. "The Handmaid's Tale" Staffel 2, "Altered Carbon" bei Netflix, die zweite Staffel von "Westworld" und die Stephen King-Serie "Castle Rock".