Der Spiegel Ein klassischer Trump-Spiegel: Seit gut einem Jahr zeichnet Edel Rodriguez für die Hamburger ein Trump-Cover nach dem nächsten. Seine Bildsprache ist dabei schon sehr stilbildend für das Nachrichtenmagazin geworden. Diese Titelseite ist tatsächlich wieder gelungen. Der US-Präsident als der vorläufige Tiefpunkt der Evolution.

Time Und noch einmal Edel Rodriguez: Das Cover ist eine gelungene Anspielung auf Michael Wolffs Buch “Fire and Fury”.

New Statesman Der US-Präsident wird auch als Commander-in-Chief bezeichnet. Der New Statesman macht daraus das Kleinkind-in-Chief (“toddler in chief”). Das Magazin zeigt den Staatsmann als zündelndes Baby.

The New Yorker Bereits seit dem Wahlsieg von Trump begeistert der New Yorker mit besonders bissigen und hintersinnigen Titelseiten zu dem New Yorker Immobilien-Magnaten. Mittlerweile sieht die Redaktion Trump in einem schwarzen Loch.

Época Seit einem Jahr platziert Trump fast täglich eine oder mehrere Twitter-Bomben in Richtung der Qualitätspresse, also der New York Times oder der Washington Post.