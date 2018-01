trending: Oskar Gröning, der Facebook-News-Feed, Sebastian Kurz in Berlin, Nintendo Labo und die „Fake News Awards“ von Donald Trump

#trending // Social Media Die Social-Media-Welt wartet weiterhin mit Spannung auf die Änderungen im Facebook-News-Feed, der dann mehr Inhalte von Freunden und Familie – und weniger Inhalte von Medien- und Unternehmens-Seiten – zeigen soll. Wann genau die Änderungen in Kraft treten, ist unbekannt. Meine Daten tausender Medien-Pages aus aller Welt sind derzeit noch völlig unauffällig. Wer mehr Details über die Änderungen erfahren möchte – zum Beispiel das überraschende Detail, dass Video eine geringere Rolle in den News-Feeds spielen soll – dem empfehle ich das einige Tage alte Wired-Interview mit Facebooks News-Feed-Chef Adam Mosseri – und dessen Antworten auf einige Tweets zum Thema. Eine spannende Entscheidung im Vorfeld der bevorstehenden Änderungen gibt es vom Social-Media-News-Giganten NowThis. Die Marke, die in den vergangenen Jahren auf eine Website verzichtete und sämtliche Inhalte nur auf Social-Media-Kanälen veröffentlichte – Slogan: „Homepage. Even the word sounds old.“ – hat plötzlich wieder eine Inhalte-Website. Eine direkte Reaktion auf Facebooks Ankündigung soll es aber nicht sein. Man habe sechs Monate an dem Website-Launch gearbeitet. „We have grown tremendously since then in terms of both our audience and the volume and range of content we produce, so it made sense to house all of that great work on a website“, sagt Athan Stephanopoulos von NowThis dem Business Insider.