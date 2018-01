Fotograf und Filmemacher Jonas Lindstroem freut sich, in seiner Jugend noch kein Instagram gehabt zu haben: „Ich bin froh, dass im am Anfang meiner Karriere an Instagram vorbeigeschrammt bin. Die Fotos würde ich heute keinem zeigen.“ Zusammen mit dem ZEITmagazin hat er jetzt den Film „Es war gut, aber das ist besser“ produziert. © Phil Dera für DIE ZEIT