Delius Klasing fusioniert Fahrradmagazine: Mybike kommt auf den Markt

Das neue Mybike-Magazin vereint die beiden Inhalte zu Trekking-und E-Bikes und soll generell für Menschen gedacht sein, denen das Radfahren etwas wert sei, wie der Verlag es beschreibt. Die erste Ausgabe für den Copypreis von 4,90 Euro wird am 14. Februar 2018 in einer Auflage von 100.000 Exemplaren am Kiosk erhältlich sein. Insgesamt sind sechs Ausgaben pro Jahr geplant.

Mybike wird Ableger des seit 1989 etablierten Bike-Magazins, dessen Schwerpunkt auf Mountainbikes liegt und eine Reichweite von insgesamt 420.000 Lesern hat. Neben den Fahrradmagazinen verlegt Delius Klasing unter anderem noch Titel für Wassersportler, Bergsportler oder Autoliebhaber.