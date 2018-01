trending: der Fake-„Influencer“ vom WDR, Geburtstagskind Gregor Gysi, „Feuer und Zorn“ – und das kälteste Dorf der Welt

Heute morgen werden einige von Ihnen auf dem Weg zur Arbeit von Schnee behindert worden sein oder noch behindert. Ein kleiner Trost: In Sibirien würde man über das deutsche Wetter lachen. Eine Story wird derzeit in den sozialen Netzwerken von den USA bis Thailand herum gereicht: die Story von Oymyakon, dem „kältesten Dorf der Welt“. Dort wurden vor Kurzem -62° Celsius erreicht, der Alltime-Tiefstwert des Dorfes liegt bei -67,7° Celsius. Damit hält es den Rekord für die Nordhalbkugel.

Die Siberian Times hat zahlreiche tolle Fotos aus der Region gepostet, das Foto von der jungen Frau mit gefrorenen Wimpern ist besonders toll. Boredpanda hat Infos, Fotos und Videos zusammengefasst – und mit fast 140.000 Facebook- und Twitter-Interaktionen den erfolgreichsten englischsprachigen Artikel des Tages produziert.

Anyone moaning about the weather…could be worse, this is village of Oymyakon in Russia where it is currently -62c!!!! pic.twitter.com/6RONaURGSh

— Greigsy (@Greigsy) January 16, 2018